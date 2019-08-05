因韩国成员得不到签证 一纽约乐团取消访华

（德国之声中文网）罗切斯特大学伊斯曼音乐学院爱乐乐团最初曾表示，无论如何都会成行。

不过，周二晚些时候，伊斯曼音乐学院院长罗西（Jamal Rossi）发表声明称，巡回演出将延后至乐团所有成员都能前往之日。他写道，他相信，这给了此次巡回演出以特殊意义，"显示伊斯曼社群行为和所分享的价值观的最佳做法是，我们一直等到爱乐乐团能作为一个整体出场。"

上周，罗西院长透露，作为对美国2016年决定在韩国部署导弹防御系统的反应，中方拒绝发给乐团中的韩国艺术家签证。他写道，在是否该取消访华之旅的问题上，他曾大费周折，担心"这会影响伊斯曼学院在中国的声誉、有可能使我们和其它乐团的招聘、活动和巡回演出受到限制。"

伊斯曼音乐学院作出这一决定之前曾发生两起涉及美国团体和中国政府的轰动事件。本月早些时候，在中方压力下，苹果公司下架了一个智能手机应用软件，香港示威者可使用该应用追踪警员。在此之前，中国中央电视台取消了对美国职业男篮联盟NBA的实况转播，原因是，休斯敦火箭队总经理曾推文支持香港示威者。

上周，伊斯曼乐团长号演奏员沃尔普（Sophie Volpe）在罗切斯特电视台上表示，"这的确很难，因为，我们想的是，什么是对（我们的大学）最好的，什么是对我们的学院最好的，什么是对我们和中国的关系最好的。"

乐团的80名成员已预定作为期12天的8市巡演。

在通告说此次巡演将会成行后，罗西院长透露，校方曾继续作出努力，经由各种途径替韩国学生获得签证，但未成功。他说，与学校领导层、演出的组织者和其他有关人士磋商导致作出延后成行的决定。

凝炼/乐然（美联社）