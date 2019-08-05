因韩国成员得不到签证 一纽约乐团取消访华

（德国之声中文网）罗切斯特大学伊斯曼音乐学院爱乐乐团最初曾表示，无论如何都会成行。
不过，周二晚些时候，伊斯曼音乐学院院长罗西（Jamal Rossi）发表声明称，巡回演出将延后至乐团所有成员都能前往之日。他写道，他相信，这给了此次巡回演出以特殊意义，"显示伊斯曼社群行为和所分享的价值观的最佳做法是，我们一直等到爱乐乐团能作为一个整体出场。"
上周，罗西院长透露，作为对美国2016年决定在韩国部署导弹防御系统的反应，中方拒绝发给乐团中的韩国艺术家签证。他写道，在是否该取消访华之旅的问题上，他曾大费周折，担心"这会影响伊斯曼学院在中国的声誉、有可能使我们和其它乐团的招聘、活动和巡回演出受到限制。"
伊斯曼音乐学院作出这一决定之前曾发生两起涉及美国团体和中国政府的轰动事件。本月早些时候，在中方压力下，苹果公司下架了一个智能手机应用软件，香港示威者可使用该应用追踪警员。在此之前，中国中央电视台取消了对美国职业男篮联盟NBA的实况转播，原因是，休斯敦火箭队总经理曾推文支持香港示威者。
上周，伊斯曼乐团长号演奏员沃尔普（Sophie Volpe）在罗切斯特电视台上表示，"这的确很难，因为，我们想的是，什么是对（我们的大学）最好的，什么是对我们的学院最好的，什么是对我们和中国的关系最好的。"
乐团的80名成员已预定作为期12天的8市巡演。
在通告说此次巡演将会成行后，罗西院长透露，校方曾继续作出努力，经由各种途径替韩国学生获得签证，但未成功。他说，与学校领导层、演出的组织者和其他有关人士磋商导致作出延后成行的决定。
凝炼/乐然（美联社）
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吉吉‧哈迪德
原计划参加11月20日在上海举行的维密首次中国秀的吉吉·哈迪德（Gigi Hadid）不久前在推特上宣布，不参加此次上海秀。今年9月，22岁的吉吉在社交媒体上发布一段她眯着眼睛模仿佛像的视频，引发争议。有评论写道，"任何侮辱中国的人，都应该永远被列入黑名单。"据称，吉吉缺席可能因签证遭拒。
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凯蒂·佩里
被迫取消上海演出的还有美国歌星凯蒂·佩里（Katy Perry）。德新社的报道称，其原因可能与2015年的台湾演出有关。当时她在台北的一次演唱会上，身披青天白日旗，下穿太阳花裙。手中挥舞着中华民国国旗。而这次演出是在台湾发生太阳花学生运动一年后。
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雷迪嘎嘎 Lady Gaga
流行歌坛天后级人物Lady Gaga也难逃在中国大陆被封杀的厄运。去年，Lady Gaga和达赖喇嘛会面并在社交媒体上频频表达对此次会面的激动和兴奋之情以及对这位藏人精神领袖的敬仰。
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贾斯汀·比伯
2017年加拿大有“小天王”之称的歌星贾斯汀·比伯(Justin Bieber)遭中国文化部门封杀，赴华演出计划受阻，主办方被迫取消他9月世界巡回演唱会北京及上海两站的演出。有报道称，尽管当局没有明确指出贾斯汀·比伯有哪些不良行为，但在中国引发争议的则是2014年他参拜“靖国神社”的行为。
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邦乔维
美国老牌摇滚乐队邦乔维（Bon Jovi）原计划于2015年进行的中国演唱会被取消，原因是他几年前在台湾的一次演出，无意间挑战了中国当局的政治敏感度。该乐队五年前一次演唱会的视频背景中出现过达赖喇嘛(Dalai Lama)的照片。为此，中共文化部采取了相关措施。
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魔力红
除邦乔维之外，美国乐队魔力红（Maroon 5）原定于2015年9月举行的全球巡回演唱会上海站也被迫取消。原因是一名乐队成员在社交媒体Twitter上向西藏精神领袖达赖喇嘛祝贺生日。
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比约克
2008年，冰岛女歌手比约克在上海演唱会上演唱“宣布独立”这首歌时，没有演唱原文，而是唱出了“西藏西藏”，以及“高举你们的旗帜”这些歌词。演出结束后，话题在社交媒体上引发争议。自此比约克再也未在中国演出。
作者: 严严