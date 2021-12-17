因隐瞒与中国关系遭起诉 哈佛教授将出庭受审

(德国之声中文网) 综合多家媒体报导，哈佛大学化学教授利伯(Charles Lieber)14日在美国的波士顿接受联邦审判，他被指控在揭露与中国一所大学的关系时，误导了美国国防部和其他政府部门。由於几个月前，另一个类似案件以无罪释放告终，这起案件再次考验美国政府对美中学术合作的监督。

利伯是纳米科学领域的先驱，他在2020年1月被捕，并被指控在参与中国政府的人才招聘项目和通过该项目获得资金这些方面向美国政府人员撒谎。他对这些指控皆不认罪，他的律师辩称，他并不是有意要在揭露这些关系上误导任何人。

法院周二花了大部分时间选择此案的陪审团，美国地区法官佐贝尔（Rya Zobel）在14日下午最终确定了由10名男子和4名妇女组成陪审团，开庭陈述将于15日上午开始。

检察官称，从2012年开始，利伯参加了中国的「千人计划」，并根据合同每月获得高达5万美元的报酬。他透过计画在武汉理工大学工作，为那里的学生和研究人员提供咨询。起诉书称，他在2018年和2019年向国防部刑事调查处的特工和美国国家卫生研究院表示，他从未被要求成为加入该中国人才招募项目。

与此同时，美国司法部正在努力实施一项旨在阻止美国技术丶研究和其他专有信息向中国转移的举措。美国官员担心，在关键科学领域失去领导地位可能影响到美国作为世界超级大国的地位。

美国司法部的检察官指控十多名学者在申请联邦纳税人对其研究的支持时，谎报他们与中国的关系。虽然这种关系并不违法，但检察官说，资助机构在决定支持哪些项目之前，需要对这些关系有一个清晰的了解。

检察官引用利伯的中国合同说，他有义务「开展符合中国国家战略发展要求的国家关键项目，或站在国际科技研究领域的前沿」。一些面临类似指控的教授已经认罪，而其他教授则表示，过往关于需要报告哪些内容的相关规定并不明确，并辩称他们从未想过要欺骗美国政府。

利伯今年62岁，患有无法治愈的淋巴癌，他的几十位同事在3月的一封信中称他是「不公正刑事起诉」的受害者，并说这些案件「阻碍美国科学家与其他国家，特别是中国同行进行合作」。

一些前国家安全检察官说，这种支持可以帮助利伯与陪审团合作。曾任美国情报机构检察官与监察长的阿特金森（Michael Atkinson）告诉华尔街日报：「他将有机会让证人为他的真实性声誉作证。」

中国或亚学者者成华府关注对象?

美国关注公民自由的组织和学术团体批评这些案件创造了一种充满猜忌的环境，他们说这是对中国人和其他亚洲人的污名化，并提到美国田纳西大学诺克斯维尔分校教授胡安明被指控在申请美国国家航空航天局项目的研究经费时，隐瞒了他与中国的关系，但胡安明于今年9月被无罪释放。

当美国众议员刘云平（Ted Lieu）在10月向司法部长加兰（Merrick Garland）询问胡安明的案件以及该部门如何确保它没有错误地针对亚裔人士时，加兰说美国司法部国家安全司的新负责人将审查该司的活动。加兰当时说：「我可以向你保证，我们不会根据偏见来处理案件，一切都是根据能证明相关指控其合理性的事实。」

宣布胡先生无罪的联邦法官说，美国政府管理研究奖助金的相关规则很混乱，检察官没有提供证据表明胡安明打算向美国国家航空和航天局隐藏信息。

在利伯的案件中，检察官提供了利伯的一些电子邮件，并声称他知道自己在误导美国政府人员。他们指出，在一封电子邮件中，利伯在与国防部特工面谈两天后告诉一位同事：「我将谨慎对待与哈佛大学讨论的内容，目前这些内容都不会与政府调查人员分享。」

在上周提交的一份备忘录中，检察官表示，他们计划引入其他电子邮件和证据，显示利伯在2011年同意担任武汉理工大学的「战略科学家」。他的一名前博士后学生在武汉理工大学工作，而且在2012年，他签署了「千人计划 」的合同并根据该合同开展工作。

武汉理工大学任命利伯为武汉理工大学-哈佛大学联合纳米重点实验室的主任，哈佛大学官员说他们对这个实验室一无所知，也没有批准该校成为合作对象。

检察官说，当国防部调查人员在2018年采访利伯时，他告诉他们，他「不确定中国如何描述他」。美国政府表示，该计划表明，利伯撒谎是为了保护他在哈佛的声誉和事业，并确保他能获得美国联邦研究经费。

利伯去年曾为了要求哈佛大学支付其法律费用起诉该校，但他并未成功。哈佛大学说，利伯的行为不在其赔偿政策范围内，认为「已知的事实表明，他在中国的活动中故意向哈佛和联邦当局撒谎」。

(华尔街日报丶路透社丶美联社)

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