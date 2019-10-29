因遭强烈抗议 成龙越南行泡汤

（德国之声中文网）香港著名功夫片明星成龙原计划11月10日前往越南，参加"微笑行动"（Operation Smile）公益活动。"微笑行动"是一个非营利性公益机构，致力于为全球贫困偏远地区患有面部畸形的贫困患儿提供免费手术和治疗。该机构成立于1982年，总部位于美国弗吉尼亚。

在成龙上周宣布其行程后，成千上万愤怒的越南网友前往"微笑行动"Facebook官方页面抗议。一些网友留言称，成龙曾经表示支持中方的"九段线"。九段线是中国对南中国海主权范围的官方标示。不过，法新社报道称，成龙并未公开明确表示过支持这一有争议的海上主权声索。

成龙以前就曾因其亲北京的立场而受到质疑。在香港"反送中"风波发生后，这位明星在接受中国央视采访时说，香港近期发生的事情令他痛心、忧心，并参加"五星红旗有14亿护旗手"行动，表达"爱国"之情。此举引起不少港民愤慨，但受到北京的欢迎。

地区冲突的火药桶

南中国海早已成为地区冲突的一个火药桶。除了中国外，越南、马来西亚、菲律宾、台湾和文莱也对这片水域提出主权声索，并与中国的主权要求有部分重叠。

南中国海周边国家军力大PK 中国海军之花 中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。

南中国海周边国家军力大PK 越南“黑洞” 过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。

南中国海周边国家军力大PK 菲律宾海军旗舰 “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

南中国海周边国家军力大PK 来自欧洲船坞的战舰 印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

南中国海周边国家军力大PK 隐形战舰 就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。

南中国海周边国家军力大PK 长臂美国 美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。 作者: Rodion Ebbighausen



"微笑行动"在周五（11月8日）以未能"预知越南民众的反应"为由取消了这次活动，并强调其工作内容是"非政治性的"。"我们非常抱歉……，'微笑行动'不会再组织任何（有成龙参与的）相关活动"，该慈善组织说。

在南中国海问题上，越南是北京最为响亮的批评者。越南外交部副发言人吴全胜（Ngo Toan Thang）告诉法新社，该国外交部周四重申了其有关南海的一贯主张，称越南有"充分的法律依据和证实越南主权的确凿证据"。

中越积怨

近年来，因南中国海等问题，中越之间频发现外交争执，越南民众也发起数起针对中国以及华人的示威、骚乱。

不久前的10月底，越南媒体报道称，德国大众公司在越南2019汽车展上展示的两辆途锐车因配置的地图标有"九段线"，而引起越方不满。

10月中旬，好莱坞动画片《坏坏萌雪怪》（Abominable）也因为其中出现"九段线"，招致越南影迷不满。此后，越南宣传部门急忙做出下架该片的决定。另外，在影片发行方拒绝剪掉影片中的相关片段后，马来西亚同样没有公映这部影片，而菲律宾方面也提起投诉。

"九段线"最初在1947年由中华民国政府公布，当时称"十一段线"，即在地图上用11段虚线将南中国海约90%的面积划入中国版图。这一地图划界，也基本为之后的中华人民共和国政府所继承。"九段线"将资源丰富的南海的大部分海域划归中国。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



王凡/凝炼（法新社等）