因许志永纪录片遭锁定 中国政府拘捕导演陈家坪

（德国之声中文网） 在新公民运动创始人许志永被捕即将满两个月之际，中国又传出有一名与许志永有关联的知名人士遭中国当局逮捕。中国独立纪录片导演与诗人陈家坪本周传出一个多月前因拍摄许志永的纪录片，遭中国政府以《煽动颠覆国家政权罪》拘捕，目前被警察以《指定居所监视居住》的方式关押。

专门报导与中国维权相关消息的《维权网》周一 （4月13日） 指出，陈家坪的妻子表示他已消失38天，而他妻子本人过去一个多月来也都配合中国公安的要求保持「封口」，甚至写信表示陈家坪愿意妥协。然而，这都未能换来中国当局对陈家坪被捕一案的任何答复。

他妻子在周日 （4月12日） 陈家坪满50岁的生日当天，决定以公开信的方式告知外界陈家坪遭捕的经历。她在信中表示，陈家坪在3月6日被捕后，至今音讯全无，而对她与家人来说，这个等待实在太漫长了。

她写道：「在这漫长的38天以来，我通过昌平警方向你的操作和执行机关，大概是海淀公安，转送了给你的若干封信，并向海淀公安数次表示想要探视，以及和执行机关直接会面的要求。但他们给我的答复始终是'时机不合适。」

陈家坪的妻子在信中提到，虽然他拍摄关于许志永的纪录片并未在中国社会扩散，但是他所拍的画面都已被中国公安查抄一空，成为一种特殊的事证。她写道：「我希望海淀警方尽快放人，本着成人之美的原则，最好能在四月十二日，也就是今天之前，放你回家，让你不至于在圈之中度过半百之日。」

纪录片片段恐成起诉许志永的新事证

同样因曾尝试协助许志永而被中国政府软禁在家已超过三个月的还有中国著名的维权人士胡佳。胡佳在1月13日与许志永的女友李翘楚见面后，便被中国政府软禁在家，并派国保24小时监控。 期间，他仅有两天被允许与父母见面，其余时间，他都被国保严密的监控。

他告诉德国之声，陈家坪过去拍摄的作品不少都与社会现实有关，而虽然他之前可能也曾因作品主题而面临来自中国政府的压力，但胡佳没想到此次中国政府会采取这么剧烈的手段来打压陈家坪。

胡佳说：「过去几个月来，不少与去年年底『1226大追捕』有关联的人，都被中国政府以指定居所监视居住的方式关押。这个措施已被广泛运用在政治案件上，而在长达半年的关押期间，遭关押人士无法见到律师，也得独自面对政府的审讯及承受强大的精神压力。」

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胡佳认为，中国当局认为纪录片可能成为影响公众的重要因素，所以为了防止陈家坪的作品在中国公民社会中掀起波澜，他们才会决定以如此强硬的手段打压陈家坪。他告诉德国之声：「许志永早就被中国共产党明确列为有政治野心的人，所以为了防止关于许志永的纪录片扭转中国社会的认知，中国当局希望能藉由逮补陈家坪来报复许志永，并趁机透过纪录片的内容来作为替许志永定罪名的有利证据。」

胡佳强调，视听材料往往是最直接能证明一个人说过或做过什么的证据，所以对中国政府来说，拘捕陈家坪能让他们获得更多与许志永相关的视听证据，也可以协助他们更了解任何与许志永相关的事。胡佳评估：「中国政府为了防止民间形成一股独立的政治力量，所以把许志永当作是相关案件的首犯。为了防止中国政治走向民主化，中国共产党用各种方式来防止社会进步，并打击正在社会中萌芽的政治诉求。」



