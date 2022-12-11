因西藏议题 中国制裁余茂春等两名美国人

（德国之声中文网）中国外交部发言人毛宁在12月23日的例行记者会上表示，中方决定自即日起对长期在涉华和涉藏问题上表现恶劣的美国前国务卿中国事务顾问余茂春和现"国会-行政部门中国委员会"办公室副主任斯坦恩(Todd Stein)采取反制措施。"我们要再次强调，西藏事务纯属中国内政，美方没有权利、没有资格横加干涉。粗暴干涉中国内政，必将受到中方坚决反制。我们敦促美方撤销所谓制裁，停止干涉西藏事务和中国内政。"

美国方面在12月9日出台了针对2016年至2021年间任中共西藏自治区党委书记的吴英杰以及现任西藏自治区政府副主席、自治区公安厅长张洪波的制裁令。在颁布制裁令时，美国国务卿布林肯表示，此举旨在进一步干涉中国当局在西藏的肆意抓捕、肢体虐待宗教少数群体的行为。美国财政部还在一份文件中补充说，吴英杰任西藏党委书记期间，一直负责当地的"维稳政策"，涉及到"严重的侵犯人权，其中包括不经司法程序的处决、肢体虐待、肆意抓捕、大规模羁押等现象"；张洪波上任公安厅长以来，西藏警方参与了严重的侵犯人权行为，"包括酷刑、肢体虐待、杀害狱囚等"。

被制裁者呼吁切勿被转移注意力

中国官方在宣布反制措施时，并没有对余茂春和斯坦恩提出具体的指控，只是宣布"冻结其在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易活动；对其本人及直系亲属不予签发签证、不准入境。"

原籍中国的学者余茂春曾经在前国务卿蓬佩奥麾下任职，后者早前也遭到了中国政府的制裁。斯坦因在2021年出任美国国会-行政部门中国委员会办公室副主任前，曾在2014年至2017年任时任助理国务卿苏厄尔(Sarah Sewell)的高级顾问，同时也是西藏议题上的首席幕僚。更早前，斯坦因还曾在"国际支持西藏运动"组织中任政府关系处主任。

在回复美联社邮件时，斯坦因表示，在更加宏大的背景下，针对他个人的制裁"并不重要"，被中国当局拘押的数以千计的良心犯才更重要，"我们不应该转移对中国侵犯人权行为的注意力。"

余茂春则在接受美国自由亚洲电台采访时说，"美国政府对中国政府官员的反人类、反人权的一些制裁，这是一个非常正义的事情，也是一个非常风雅的事情。那么中国政府它宣布对我的制裁，这是附庸风雅。……我觉得它制裁我，正好是说明我做的事情是正确的。"

（美联社、新华社等）

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