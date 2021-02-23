 因纳瓦尔尼事件  美国决定制裁俄罗斯  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2021

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时政风云

因纳瓦尔尼事件  美国决定制裁俄罗斯 

美国的惩罚措施针对多个机构和个人，相关决定是在与欧盟协商后做出的。 

Russland Alexej Nawalny

纳瓦尔尼在法庭听证会上（资料照片）——他现已被判监禁

DW.COM

爱沙尼亚外交部长称欧盟决定制裁俄罗斯是向克里姆林宫发出的一个“强烈信号”，即：它必须 “履行其国际义务”。此举是对俄反对派人士纳瓦尔尼被监禁做出的反应。 

他是俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼的救生者：纳瓦尔尼遭下毒后，一家西伯利亚医院的这位大夫牵头果断实施了一系列正确措施。

纳瓦尔尼的被捕引发了西方的抗议浪潮。多国政府声援这位俄罗斯反对派，要求莫斯科立即放人；也有国家敦促欧盟对俄制裁。莫斯科则回应称西方反应夸张，是为了转移对其自身深陷危机的注意力。

（德国之声中文网）因克里姆林宫批评者纳瓦尔尼被下毒并被监禁，美国宣布制裁7名俄罗斯高级官员。一政府代表在华盛顿表示，美国情报部门确认，俄罗斯联邦安全局（FSB）人员使用诺维乔克神经毒剂实施了对纳瓦尔尼的毒杀行为。

这是新任总统拜登领导的美国政府对俄罗斯的首次制裁。根据相关决定，制裁措施中包括入境限制、冻结账户、未来不得再同美国企业有业务往来。这名美国政府官员强调，相关措施是与欧盟协商后出台的。拜登总统不久前声明，将对莫斯科采取强硬路线。

上周，欧盟外长会议同意对俄罗斯实施新的制裁。根据本周二（3月2日）欧盟的一份官方公报，欧盟的新制裁措施中包括对司法和执法系统４名高级官员的入境禁令和资产冻结。这４人分别是俄罗斯总检察长伊戈尔·克拉斯诺夫（Igor Krasnow）、监狱管理局局长亚历山大·卡拉什尼科夫（Alexander Kalaschnikow）、调查委员会主席亚历山大·巴斯特金（Alexander Bastrykin）、联邦国民警卫队总指挥维克多·佐罗托夫（ Viktor Solotow）。

Deutschland Nawalny Selfie im Krankenhaus

纳瓦尔尼和妻子尤利娅：去年8月遭下毒后，这位克里姆林宫批评者最后被送往德国救治

返俄后被捕

去年8月，纳瓦尔尼在一架俄罗斯国内航班上突然不省人事。最初，他被送往西伯利亚的鄂木斯克接受治疗，后转至柏林Charité医院。在该医院，他被确诊因 "诺维乔克 "神经毒剂而中毒。今年1月，他毅然返国，还在莫斯科机场就因涉嫌在假释期间违反相关规定而遭拘捕。

此间，44岁的纳瓦尔尼被判处多年惩罚营徒刑。这一判决遭致国际社会广泛谴责，也在俄罗斯国内引发大规模抗议。莫斯科当局否认与纳瓦尔尼事件有任何牵连，并称毒杀行为未得到证实。 

 

凝炼/李鱼（德新社、路透社）

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