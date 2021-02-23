因纳瓦尔尼事件  美国决定制裁俄罗斯 

（德国之声中文网）因克里姆林宫批评者纳瓦尔尼被下毒并被监禁，美国宣布制裁7名俄罗斯高级官员。一政府代表在华盛顿表示，美国情报部门确认，俄罗斯联邦安全局（FSB）人员使用诺维乔克神经毒剂实施了对纳瓦尔尼的毒杀行为。

这是新任总统拜登领导的美国政府对俄罗斯的首次制裁。根据相关决定，制裁措施中包括入境限制、冻结账户、未来不得再同美国企业有业务往来。这名美国政府官员强调，相关措施是与欧盟协商后出台的。拜登总统不久前声明，将对莫斯科采取强硬路线。

上周，欧盟外长会议同意对俄罗斯实施新的制裁。根据本周二（3月2日）欧盟的一份官方公报，欧盟的新制裁措施中包括对司法和执法系统４名高级官员的入境禁令和资产冻结。这４人分别是俄罗斯总检察长伊戈尔·克拉斯诺夫（Igor Krasnow）、监狱管理局局长亚历山大·卡拉什尼科夫（Alexander Kalaschnikow）、调查委员会主席亚历山大·巴斯特金（Alexander Bastrykin）、联邦国民警卫队总指挥维克多·佐罗托夫（ Viktor Solotow）。

返俄后被捕

去年8月，纳瓦尔尼在一架俄罗斯国内航班上突然不省人事。最初，他被送往西伯利亚的鄂木斯克接受治疗，后转至柏林Charité医院。在该医院，他被确诊因 "诺维乔克 "神经毒剂而中毒。今年1月，他毅然返国，还在莫斯科机场就因涉嫌在假释期间违反相关规定而遭拘捕。

此间，44岁的纳瓦尔尼被判处多年惩罚营徒刑。这一判决遭致国际社会广泛谴责，也在俄罗斯国内引发大规模抗议。莫斯科当局否认与纳瓦尔尼事件有任何牵连，并称毒杀行为未得到证实。

凝炼/李鱼（德新社、路透社）

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