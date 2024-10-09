因禁飞俄领空 荷兰皇家航司抱怨"不公平"竞争

荷兰皇家航空公司（KLM）呼吁欧盟采取措施，对抗获准飞越俄罗斯领空的中国航空公司带来的"不公平"竞争。

（德国之声中文网）荷兰皇家航空公司CEO林特尔（Marjan Rintel）上周末在接受荷兰当地电视台WNL节目采访时表示："欧盟至少可以研究如何通过定价，或者换个角度看待这种不公平的竞争环境。"

2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，美国和欧盟国家的航空公司被禁飞俄罗斯领空，有些航司出于安全考虑选择不飞越俄罗斯领空。此外，乌克兰战争爆发以来，乌克兰的领空也一直处于关闭状态。这让能够飞越俄罗斯领空的中国竞争对手在成本方面占据了优势。

林特尔表示，避开俄罗斯领空会增加两到四个小时的飞行时间，从而造成机票上涨。

今年8月，英国航空公司宣布，自今年10月26日起暂停伦敦和北京的直航航班，为期一年。

9月，德国汉莎航空考虑暂停法兰克福每天飞往中国首都北京的航线。汉莎航空在一份声明中表示，欧洲航空公司目前与中国以及波斯湾和博斯普鲁斯海峡的航空公司处于极为不公平的竞争之中。"所有这些国家的航空公司都受惠于当地的低成本、低社会福利标准、国家对航空运输领域的高额补贴。""此外，两年多来，与欧美航空公司不同，他们继续使用俄罗斯空域，较短的航线提供了进一步的成本优势。"

目前有社交媒体账号报道称，目前已无法订购10月26日起法兰克福和北京之间的汉莎航空机票。不过汉莎公司方面尚未公布取消航线的消息。

假如俄罗斯关闭领空... To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(综合报道)

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