因疫情推迟大选 新西兰是否「双标」？

(德国之声中文网) 新西兰总理阿德恩 (Jacinda Ardern)周一 (8月17日)宣布，因新冠肺炎疫情升温，原定9月19日举行的全国大选，将推迟4周至10月17日进行。

新西兰法律规定，阿德恩可以推迟选举最多两个月。她说目前政府首要工作是抗疫，并指希望确保选举公平进行，让选民有充分机会了解各政党和候选人的信息，但强调无论疫情如何，她都不会考虑再次推迟选举，「我完全没有打算改变这一点」。

选前民调显示，阿德恩所属的工党获看好赢得连任，外界相信她不会希望延迟选举。但疫情爆发后，各党派被迫暂停竞选活动，在野党和工党执政盟友新西兰优先党都要求当局延迟大选。

新西兰疫情上周死灰复燃，结束连续102天零本土病例的记录，最大城市奥克兰 (Auckland)需要紧急封城，疫情源头仍然不明。据约翰霍普金斯大学数据，新西兰累计1622起确诊病例，22人病亡。

亲建制媒体讽「双标」

新西兰押后选举的消息，被多名香港建制派人士及亲中媒体炒作，中国国务院侨务办公室旗下香港中国通讯社主办的《香港新闻网》、《香港商报》、《文汇报》等在报导中都以「双标」 (双重标准)形容之，批评身为「五眼联盟」成员之一的新西兰此前才谴责香港推迟立法会选举，现在自己也这样做。

但事实上，两者存在一定差异，新西兰仅押后选举4周，香港立法会选举则押后足足一年。

民意方面，目前支持度一直维持在6成以上的阿德恩有选举优势，她是在新西兰反对党不断施压以及与各党讨论后决定推迟大选。而香港特首林郑月娥个人支持度在100分中只有26.9分，反对率高达72%，加上建制派在去年区议会选举大败，民主派以高民望可在立法会取得过半数议席，林郑在并未取得朝野共识下推迟选举，被外界指称是「选情严峻」下的政治考量。

8月9日，包括新西兰在内的「五眼联盟」外长发表联合声明，对香港推迟立法会选举表示「严重关注」，称此举破坏了民主进程。

邹宗翰/李澄欣 (综合报导)