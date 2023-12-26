因涉嫌贩运人口在法国被扣的客机飞抵孟买

（德国之声中文网）12月21日，一架罗马尼亚传奇航空公司飞往尼加拉瓜的A340飞机在经停法国东部瓦特里机场加油时被扣留。据巴黎检察官办公室的一份声明，一份匿名举报显示，这架从阿联酋飞来的航班上可能载有人口贩运的受害者。航班停飞后，乘客们先是被留在飞机上，然后被转移到航站楼，并在那里被安排了单独的床铺。法国方面同时开始对机组人员以及机上的303名印度乘客进行身份检查。印度驻法国大使馆在 X上发声明说，巴黎当局已经向他们通报了这一情况。

经过两天询问后，法国检察官12月24日批准被扣留的飞机离开法国。据法新社12月26日报道，乘客名单上最初有303人，其中276 人乘坐12月25日下午起飞的飞机，经过近9个小时的飞行后抵达孟买；25人已在法国寻求庇护，其中包括五名未成年人。他们的申请将在巴黎戴高乐机场处理。另外两人则因涉嫌人口贩运而受到法国警方的讯问。来自司法部门的消息人士称，在确定乘客先前是自愿登机的之后，这两人被释放。法国当局仍在继续调查此案是否涉嫌违反移民法，但不再调查是否涉嫌人口贩卖。嫌疑人的律师称，两人已收到法国的驱逐令。

一位了解调查情况的消息人士告诉法新社，这些印度人很可能是在阿联酋工作的工人，他们原本打算前往尼加拉瓜，并将尼加拉瓜作为前往美国或加拿大的跳板。这些人中包括11名没有成人陪伴的未成年人。

法国瓦特里机场

利用包机帮助移民到达梦想目的地?

印度驻巴黎大使馆12月25日在 X上发帖表示，对事件的"迅速解决"表示感谢。

但天主教明爱会协调员吉纳维芙·科拉斯（Genevieve Colas）对飞机获释"感到惊讶"。"如果他们真的是人口贩卖的受害者怎么办？" 她问。 "如果果真如此，就这样让他们飞往另一个国家是不对的。"

30名机组人员没有被拘留。 一些人负责迪拜-瓦特里航线，而另一些人则负责飞往马那瓜的航班。

总部位于华盛顿的美洲对话组织移民问题主任曼努埃尔·奥罗斯科（Manuel Orozco）上个月告诉法新社，利用包机帮助移民到达梦想目的地"是一个相对较新的现象"。他说，他相信航空公司运营商和尼加拉瓜机场当局为了"互利"而进行了"经济算计"。

根据 Flightradar24的数据，罗马尼亚传奇航空只有四架飞机。

（法新社等）

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