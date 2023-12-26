因涉嫌贩运人口在法国被扣的客机飞抵孟买

因涉嫌载有人口贩运受害者而在法国瓦特里机场被扣留数日的一架罗马尼亚传奇航空公司的客机12月26日晨飞抵孟买。机上原有的303名印度乘客中有276人随机抵达孟买，25人向法国申请了庇护。
（德国之声中文网）12月21日，一架罗马尼亚传奇航空公司飞往尼加拉瓜的A340飞机在经停法国东部瓦特里机场加油时被扣留。据巴黎检察官办公室的一份声明，一份匿名举报显示，这架从阿联酋飞来的航班上可能载有人口贩运的受害者。航班停飞后，乘客们先是被留在飞机上，然后被转移到航站楼，并在那里被安排了单独的床铺。法国方面同时开始对机组人员以及机上的303名印度乘客进行身份检查。印度驻法国大使馆在 X上发声明说，巴黎当局已经向他们通报了这一情况。
经过两天询问后，法国检察官12月24日批准被扣留的飞机离开法国。据法新社12月26日报道，乘客名单上最初有303人，其中276 人乘坐12月25日下午起飞的飞机，经过近9个小时的飞行后抵达孟买；25人已在法国寻求庇护，其中包括五名未成年人。他们的申请将在巴黎戴高乐机场处理。另外两人则因涉嫌人口贩运而受到法国警方的讯问。来自司法部门的消息人士称，在确定乘客先前是自愿登机的之后，这两人被释放。法国当局仍在继续调查此案是否涉嫌违反移民法，但不再调查是否涉嫌人口贩卖。嫌疑人的律师称，两人已收到法国的驱逐令。
一位了解调查情况的消息人士告诉法新社，这些印度人很可能是在阿联酋工作的工人，他们原本打算前往尼加拉瓜，并将尼加拉瓜作为前往美国或加拿大的跳板。这些人中包括11名没有成人陪伴的未成年人。
印度驻巴黎大使馆12月25日在 X上发帖表示，对事件的"迅速解决"表示感谢。
但天主教明爱会协调员吉纳维芙·科拉斯（Genevieve Colas）对飞机获释"感到惊讶"。"如果他们真的是人口贩卖的受害者怎么办？" 她问。 "如果果真如此，就这样让他们飞往另一个国家是不对的。"
30名机组人员没有被拘留。 一些人负责迪拜-瓦特里航线，而另一些人则负责飞往马那瓜的航班。
总部位于华盛顿的美洲对话组织移民问题主任曼努埃尔·奥罗斯科（Manuel Orozco）上个月告诉法新社，利用包机帮助移民到达梦想目的地"是一个相对较新的现象"。他说，他相信航空公司运营商和尼加拉瓜机场当局为了"互利"而进行了"经济算计"。
根据 Flightradar24的数据，罗马尼亚传奇航空只有四架飞机。
（法新社等）
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