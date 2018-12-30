 因毒垃圾事件 马来西亚关闭111所学校 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2019

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时政风云

因毒垃圾事件 马来西亚关闭111所学校

在数百人、其中很多是儿童被送到医院治疗后，马来西亚毒垃圾事件已发展得越发严重。已有3名嫌疑人被抓。

Malaysia | Giftige Dämpfe aus dem Fluss Kim Kim (Getty Images/AFP/M. Syukri)

消防人员在现场作业

（德国之声中文网）有人涉嫌将有毒垃圾倾倒进河流后，离出事地点较近的医院里收留了数百名相关病人住院治疗，他们当中很多是儿童。马来西亚政府宣布关闭111所学校。

上周，位于马来西亚南部的柔佛省，一辆卡车据信倾卸有毒垃圾，致使毒气蔓延，此后，很多人出现恶心和呕吐症状。

马来西亚教育部长马立克（Maszlee Malik）说情形越发严重，在500名学童、教师以及其他人不得不接受治疗后，政府下令关闭了多所学校。目前已有超过160人到医院接受治疗，其中9人处于急救状态。

Malaysia | Giftige Dämpfe aus dem Fluss Kim Kim (picture-alliance/AP Photo/T. Yong)

伤者被送往医院救治

开始时，毒气蔓延的程度似乎并不严重，但后来医院入院治疗的人数激增，教育部长从3月13日开始下令关闭学校。

3月7日，有首批学童和老师出现呼吸困难，此后有两所学校被关闭。本周一（3月11日），学校重新开放后，中毒现象出现高潮，次日，有260人到医院治疗。

非法倾倒垃圾

与本次倾卸垃圾有关，马来警方本周已逮捕了3名男子。有报道称，毒源为甲烷。据德新社报道，其中一名被捕的嫌疑人是一家非法经营的轮胎回收工厂的老板。如果罪证确凿，此类罪犯可因违反环保法被判至5年监禁。

李鱼/苗子（法新社、德新社）

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