因朝鮮制裁問題 美國再次槓上中俄

（德國之聲中文網）美國週三（6月8日）在聯合國大會上質疑中國和俄羅斯是否讓兩國間的「無限制」戰略夥伴關係凌駕全球安全之上，因兩國在朝鮮再次發射彈道導彈後，仍然否決聯合國對朝鮮提出更多制裁的提案。

美國高級外交官德勞倫蒂斯（Jeffrey DeLaurentis）在聯合國大會上說：「我們希望這些否決權不是為了反映他們的夥伴關係。他們對行使否決權的解釋不充分、不可靠，也不令人信服。他們祭出否決權不是為了國際社會的集體安全和保障。」

中國和俄羅斯在2月宣布建立「無限制」的夥伴關係，該宣言是在俄羅斯入侵烏克蘭近三週前所發佈的。針對朝鮮問題，這兩個國家在兩週前否決了聯合國安理會的一項制裁提案，這是安理會自2006年開始對平壤實施制裁以來，中俄在相關議題上第一次運用否決權，也使安理會在該議題上呈現分裂狀態。

在8日的聯合國大會答辯中，一名中國外交官說，中國斷然拒絕「針對中國投票立場的妄加評論和指責」。他表示：「中國對美國提出的決議草案投反對票是完全合理和正當的。繼續加大對朝鮮的制裁，只會使透過政治解決該問題的可能性變得更加渺茫。」

俄羅斯聯合國代表團沒有立即回應對美國言論的評論請求。

同日，中國駐聯合國大使張軍在聯合國大會發言中指責美國政策的翻轉導致緊張局勢再次升級，他呼籲華盛頓採取行動。張軍說：「美國有很多事情可以做，比如在某些領域放鬆對朝鮮的制裁，以及結束與韓國的聯合軍事演習。關鍵是要採取行動，而不是僅僅談論其準備進行無前提條件的對話。」

美國高級外交官德勞倫蒂斯說，華盛頓「非常願意討論放鬆制裁以實現朝鮮半島的完全無核化」。他說，美國已多次試圖重啟會談，發出公開和私下的信息，但都沒有得到回應。

朝鮮今年已經進行了數十次彈道導彈試射，包括洲際彈道導彈。此前，朝鮮在領導人金正恩首次會見前美國總統特朗普後，打破了2018年自行規定的暫停試驗的規定。

美國7日警告，朝鮮正準備「隨時」進行第七次核試驗，並表示如果朝鮮進行核試驗，它將再次推動聯合國制裁。

朝鮮為其發展彈道導彈和核武器進行辯護，稱相關舉動是為了保護其免受美國的「直接威脅」。德勞倫蒂斯說，平壤的導彈發射和核試驗是「無端的」。朝鮮的聯合國大使金星8日在聯合國大會上說：「朝鮮為加強國防能力而採取的措施，是在自衛權範圍內應對美國敵對威脅的必然選擇。」

朝鮮召開重要會議

根據朝鮮官媒朝中社週四（6月9日）的報導，朝鮮領導人金正恩日前召開了一次重要政治會議，預計將在會上審查重大國家事務，包括打擊新冠疫情，以及處理與華盛頓和首爾對外關係的可能性。

朝中社指出，金正恩主持了執政的勞動黨中央委員會的全體會議，該會議於8日在朝鮮首都平壤開始，可能持續數天。這次會議是在有跡像表明，朝鮮正在加緊準備近五年來的首次核試驗爆炸的情況下召開的。美國分析，該舉動可能將進一步升級朝鮮今年武器展示中的挑釁行為，包括多次的洲際彈道導彈試射。

（路透社、美聯社）

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