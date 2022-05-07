 因新冠疫情 中国放弃主办亚洲杯足球赛 | 足坛体坛 | DW | 14.05.2022

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足坛体坛

因新冠疫情 中国放弃主办亚洲杯足球赛

原定于明年在中国举行的亚足联亚洲杯将易地举办。此前已有多场中国承办的国际赛事因为疫情发生变更，但放弃亚洲杯举办权的影响似乎更加深远。

Asien Logo der Asian Football Confederation

对于中国的决定，亚足联（AFC）表示理解和认可

（德国之声中文网）2023年亚足联亚洲杯原定于2023年6月16日至7月16日在中国举行。亚洲杯中国组委会周六（5月14日）在其新浪官方微博宣布："受疫情影响，中国组委会当前难以对明年的亚洲杯按完全开放模式办赛作出承诺和安排。经亚足联、中国足协和2023年亚洲杯中国组委会共同商议后决定，本届亚洲杯足球赛将易地举办。新的比赛地点将尽快确认。"

亚足联也于当日在其网站发布通知表示，中国足协日前正式告知亚足联，将不能举办2023年亚洲杯决赛阶段比赛，亚足联认可新冠疫情造成特殊状况，导致中国放弃主办权，并称中方的决定是"非常困难但必要的"。

明年的亚洲杯原定于在北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门、苏州举办。据中国媒体介绍，为准备此次亚洲杯，上述10个城市进行了专业足球场的建造。

China | 19th Asian Games wegen Corona verschoben - Stadion in Hangzhou

原定于今年9月举办的杭州亚运会也已宣布延期

多场赛事发生变更

因为疫情的影响，中国承办的多场赛事已发生变更：原计划今年在中国举办的东亚足球锦标赛决赛阶段比赛（又称东亚杯）将改在日本举行；原定于今年9月举办的杭州亚运会和6月举办的成都世界大学生运会相继宣布延期；原本要在今年年底在汕头进行的亚洲青年运动会也被取消。

中国媒体"凤凰网体育"认为，"亚洲杯被取消对中国体育造成的伤害超过亚运会和大运会的延期"。文章解释："2023中国亚洲杯本是中国走向世界体育舞台中心的一段很重要的台阶，也是必经之路"，"北京夏奥和北京冬奥后，举办世界杯成为中国体育强国梦的最后一块大拼图，这也是中国通过体育赛事再次聚焦世界目光的唯一路径"。"凤凰网体育"的作者感慨道："2023亚洲杯的举办能为中国积攒下丰富的办赛经验和大量专业人才。这将让中国无论在硬件还是软件方面，都能为申办世界杯做好了充足准备。"

相关消息下，不少网民都对中国的举办权、赛事以及相关场地设施感到惋惜，也有评论表示细思极恐："这是否意味着中国的清零政策可能要至少坚持到明年夏天？"

"坚持清零不动摇"

中国政府迄今坚持以"清零"为目标的防疫政策。在奥密克戎（Omicron）毒株广泛传播的情况下，多座城市采取严格的限制措施。其中人口众多的中国经济中心--上海尤受外界关注。

在周五举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市常务副市长吴清表示，上海目前提出的目标是，在5月中旬实现社会面清零。"社会面清零"是指所有新的确诊病例或无症状感染者都在隔离管控场所发现。这意味着初步阻断了新冠病毒的社区传播。当局指出，"社会面清零"是逐步解封的一个前提条件。

而在相关微博词条#上海将尽快恢复正常生产生活秩序#下，多数网民表示不信任，有微博用户写道："别立这么大的flag，首先把已经喊了2个月的快递物流打通好吧。"

另据上海市疫情防控工作转运专班负责人丁波在新闻发布会上介绍，随着上海每日新增阳性感染者数量的逐步下降，截至13日，上海市区两级方舱医院的在院人数已经下降到5万人左右，只有最高峰在院人数的20%。截至目前有5家市级方舱完成休舱，占市级方舱数量的一半。

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