 因新冠变种 世卫组织称欧洲局势严峻 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2021

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因新冠变种 世卫组织称欧洲局势严峻

鉴于传染性极强的变种新冠传播加快，新冠染疫数字增加，世卫组织发出警报。

Symbolbild Europa schottet sich von UK ab | Tower

出现新冠病毒变异的英国如临大敌

（德国之声中文网）世卫组织地区主任克鲁格（Hans Kluge）周四（1月7日）在哥本哈根表示，欧洲诸国必须在抗疫斗争中做出更大努力。在新冠变种尤其猖獗的英国，用于新冠患者的床位濒临告罄。

克鲁格指出，欧洲正处于"严峻状态"，新染疫数量节节趋高，并受到首先在英国出现的病毒变种的打击。他称，"这意味着，我们必须在短期内做出比迄今更多的努力。"

WHO Europa Hans Kluge

世卫组织地区主任克鲁格（资料图片）

这位欧洲地区主任具体要求，再度"强化"戴口罩和接触限制等众所周知的措施。他指出，只有这样才能减少新染疫数量、减轻卫生系统负担、拯救生命。他确信，如果所有各方共同努力，加上增加测试、遵守隔离规定以及接种，"相关措施就会奏效"。

1月7日，英国医院发出警报。该国卫生健康机构NHS（国家医疗服务体系）执行长哈普森（Chris Hopson）承认，该国医院几乎已无空置床位，"局面还将很快变得更加困难"。目前，该国有3万多新冠患者住院治疗，超过去年首波新冠感染潮时的送医数量。

新冠变种首先在英国东南部发现，并很快传至全国，此间亦已传至海外。到目前为止，已有22国报告发现这一变种。这一变种虽似乎不导致更严重病情，但传染力更强。

 鉴于局势严峻，英国政府在欧洲率先启动大规模接种疫苗。至今无迹象显示，通用的疫苗对新冠变种不起作用。

本周三，作为第二种新冠疫苗，欧盟委员会批准在欧洲接种美国莫德纳（Moderna）疫苗。在接种早先批准的辉瑞/新生物技术疫苗行动初始阶段曾出现生产不足和物流问题。

近日，欧委会还被指责向这两家生产商订货过少。这两家生产商的疫苗是迄今在欧洲唯一被批准上市的疫苗。欧委会卫生委员吉里亚基德斯驳回这一指责。他称，"去年6月以及直到11月同生产商的谈判过程中，无人能知道，哪种疫苗可能最有效。"

观看视频 01:54

英国疫情升级，欧洲各国陆续禁飞

 

凝炼/达扬（德新社）

 

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