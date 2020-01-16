 因支持抗议者 一休班港警遭拘捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2020

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时政风云

因支持抗议者 一休班港警遭拘捕

当地时间周五（1月17日），因试图在一座天桥上张贴呼吁民主标语，一名休班警官和另外7人被拘捕，

BG Jahresrückblick 2019 (Reuters/T. Siu)

香港警察因镇压示威备感压力（资料图片）

（德国之声中文网）这是首次传出有港警因支持大规模示威运动而被拘的消息。数月来，共有6500多人被捕。

这名31岁警官和年龄从14至61岁的另外7人周五凌晨3时左右在香港新界西部的屯门区被拘捕。据警方称，这些人涉嫌持有物品，意图损害或毁坏公物，其中包括天桥。警方还称，这伙人携带了海报、刮胶板、手套和电钻等物。至周五深夜，这8人仍被扣留，以接受进一步调查。

当地媒体报道说，这些人原试图搭建一块"连农墙"。数月来，作为一种呼吁民主的视觉艺术形式，"连农墙"在香港的街道和建筑物上愈发多见。

港警在一声明中称，警员须具备"专业操守"，任何违法行为都必须受到"严肃、公正"处理。

观看视频 03:08

香港警员蒙面倾诉道德困境

在迄今被捕的数千人中，有41名公务人员，其中24人来自消防部门。

不过，无一警员因被控使用强光照晃示威者、驾驶摩托车冲入游行队伍、或故意将记者证举在现场直播的摄像机前而被捕。

亲北京的港首林郑月娥周四曾表示，她不认同关于出现警暴的说法；并称，数月来，不断有人抹黑及妖魔化警队。

去年6月初缘起于抗议"逃犯条例"草案的示威运动迅速演变为反对北京对这个半自治都市扩大影响和控制的大规模运动。防暴警察和抗议者之间的暴力冲突常出现在要求民主、自由、独立的示威游行过程中，导致出现骚乱场面。

凝炼/任琛（法新社）

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