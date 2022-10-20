因應美國晶片禁令 媒體：中國政府急與業者商討

（德國之聲中文網）彭博社週四（10月20日）報導，在美國對中國祭出多項晶片管制措施後，中國工業和信息化部（工信部）在過去一周與中國主要的半導體公司召開了一系列緊急會議，評估美國限制可能造成的損害。

報導引述消息人士的說法稱，中國工信部召集了包含長江存儲技術有限公司、超級計算機專家曙光信息產業等公司的高階主管，參加閉門會議。

熟悉會議討論內容的人士說，中國工信部官員似乎對未來的道路不確定，長江存儲還警告工信部，稱其未來可能處於危險之中。

與會者認為，美國的限制措施對他們來說意味著厄運，以及將中國經濟與美國技術分開的野心。

專家認為表示，美國這些新規則將產生廣泛影響，減緩中國發展自己的晶片產業和推進涉及軍事武器、人工智能、數據中心，以及許多其他由超級計算機和高端晶片驅動的領域，包含中國業界和國家研究的努力。

報導指出，中國企業壁仞科技就是一個鮮明的例子。這家晶片設計公司在8月宣布推出第一款通用圖型處理器（GPU），創下全球最強的運算能力，並且已與台灣的晶片製造商台積電，簽訂了7奈米製程的代工製造合約。現在在美國新規定下，台​​積電可能不得不停止與壁仞科技的合作，但中國沒有一家公司有能力取代台積電的製造。

中國工信部和曙光信息產業對彭博社的報導沒有回應。台灣《聯合報》報導，長江存儲週四（20日）晚間發聲明指出，有關媒體報導該公司參與中國工信部閉門會議的消息，是不實言論。壁仞科技亦拒絕對對此發表評論，聲明強調其公司運營正常，在與律師核實後確定，美國這些限制措施不會對其業務產生影響。

業界：美國期待取得談判籌碼

英國《經濟學人》週一（17日）報導，高盛分析師Toshiya Hari認為，美國新的限制措施可能使全球半導體設備今年損失60億美元收入，相當於其預計銷售額的 9%。

此外，美國由於全球前五大半導體設備商中，有三家是美國公司，包含美商應材（Applied Materials）、科磊（KLA）和 柯林研發（Lam Research），這些美企恐都會受到美國制裁影響，因為過去幾年，這三家公司在中國的銷售額迅速上升，已達到約總銷售額約三分之一的比例。

台灣科技領域媒體《電子時報》週四（20日）報導分析，已經可以預見中國半導體產業鍊「將被砍斷筋骨」，而影響最大的部分，可能是美籍人員不得參與中國先進晶片的開發與製造，這也導致了中國業者出現了美籍員工的離職潮。

不過，剛離開中國半導體製造商中芯國際、也是台積電前共同營運長的蔣尚義認為，美國禁令很可能是談判籌碼，針對的不是技術領域。台灣半導體製造商力積電的董事長黃崇仁也認為，全球供應鍊環環相扣，要全部切割的可能性很低。

一位熟悉中國半導體發展的美商科技公司前主管告訴德國之聲，中國的半導體市場已經是全球最重要的市場之一，「若中國市場歸零，半導體設備商恐怕要損失20%至30%業績」 。他認為，在目前全球半導體產業已經陷入不景氣的情況下，美方的禁令是否能貫徹，要看美國有無決心一起受創。

這位主管同意蔣尚義的看法並稱，美方制定政策的人意圖應在警告中國，想逼迫中國政府在其他領域對美國政府讓步，以便在未來的中美雙方元首會晤的「拜習會」之前，取得更多談判籌碼。不過，中國仍有可能對美國推出相對應的制裁，這也是美方必須考慮的方向。

美國可能加大制裁

彭博社週四（20日）報導，據知情人士透露，拜登政府正在探索實施新出口管制的可能性，藉此限制中國獲取一些最強大的新興計算技術。

不願公開身份的知情人士稱，美國這項潛在計劃還處於初期階段，針對重點是仍處於實驗階段的量子計算以及人工智能軟件領域。他們說，行業專家正在考慮如何設置這項新興技術的限制。

（綜合報導）

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