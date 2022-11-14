因應朝鮮軍事威脅 美日週五舉行軍演

繼朝鮮週五發射導彈後，日本防衛省官員表示，日本和美國在日本海空域舉行聯合軍演。日方指週五一枚導彈據信已落入日本經濟海域，日相岸田文雄強烈譴責。
(德國之聲中文網) 日本防衛省官員表示，美日在日本海空域舉行聯合軍演。稍早之前，日本稱朝鮮發射的一枚導彈落入北海道以西的日本經濟海域。
日本防衛省發布的一份聯合參謀部聲明指出:「在日本周邊安全環境日益嚴峻的情況下...日本自衛隊和美國武裝部隊進行了一次雙邊演習。」
聲明表示，這場戰術性空中演習是在「朝鮮發射洲際彈道導彈並落入日本海的日本專屬經濟區」之後舉行的，演習「重申了日本和美國之間應對任何情況的強烈意願」，同時「進一步強化日美聯盟的威攝和應變能力」。
法新社報導稱，目前約有55000名美國軍事人員駐紮日本，大部分在南部沖繩地區，在東京郊區和北部的青森地區則設有空軍基地。
韓國週五（11月18日）表示，朝鮮繼17日發射短程飛彈後，又於18日上午朝東部方向發射一枚遠程導彈。韓國軍方初步判斷，該導彈為一枚洲際導彈（ICBM），並推測是從朝鮮首都平壤發射。
日本防衛省也證實朝鮮再射導彈，並推估該導彈於可能於當地時間約11點20分落在日本北海道以西的一座島嶼外海，距離該島約210公里（130英里），屬於日本專屬經濟區（EEZ）海域。
「朝鮮發射的彈道導彈，據信落在了我們北海道以西的專屬經濟區。」法新社報導，正在曼谷參加亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會的日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）在受訪時，還對朝鮮反覆發射導彈表達強烈譴責。他說：「我們已經告訴（平壤），我們絕對不能容忍這種行為。」
岸田表示，日本政府將繼續收集資料向大眾提供及時的最新消息，並稱目前未收到船隻或飛機受損的回報。
朝鮮今年試射的導彈數量創下新紀錄，又在過去兩天內連續發射導彈，使人們對朝鮮進一步進行核試驗的擔憂急劇上升。
日本防衛省表示，若18日所發射的這枚導彈確實是「洲際導彈等級」，它將是朝鮮射程最遠的武器，目標範圍可達美國內陸的任何地方。
岸田表示，日本已經向朝鮮提出了嚴厲抗議，並再次聲明，朝鮮正「以前所未有的頻率重複挑釁行為，這是絕對不可接受的」。他補充說，日美韓三國仍必須密切協調，努力實現朝鮮的「完全無核化」。
同時，岸田也重申他在17日與中國國家主席習近平的會晤上，已表達了對朝鮮半島區域安全問題的「嚴重關切」。他說：「希望中國發揮作用，包括在聯合國安全理事會中發揮作用」，協助禁止朝鮮進行導彈和核武計劃。
若此次最新試射被證實為洲際導彈，這將是自2017年以來，朝鮮首次恢復洲際導彈測試，也將是無核化談判停滯不前的情況下，平壤打破了其自行規定的遠程導彈發射禁令。
朝鮮17日曾發射一枚短程導彈，朝鮮外交部長崔順實（Choe Son Hui）當時警告美國，將對其在亞太區域的軍演作出「更激烈的軍事反應」，並警告華盛頓正在進行一場「會讓自己後悔的賭局」。前陣子，韓國和美國舉行聯合軍事演習時，朝鮮也向海裡發射了數百枚砲彈以示抗議。
根據路透社，所謂的洲際導彈最小射程約為5500公里（3400英里），主要用於運載核武器。有些能夠飛行1萬公里（6200英里）或更遠。
雖然部分導彈只能攜帶一個彈頭，但分析家們懷疑，朝鮮正在尋求開發能夠攜帶多個彈頭的洲際導彈。
而朝鮮最近一次疑似洲際彈道導彈試驗是在11月3日。根據朝鮮官媒發布的照片，分析人士說，當日發射的似乎是一枚以前從未見過的洲際導彈，可能是火星-15洲際導彈的變種。該導彈在2017年首次測試。
不過一位韓國官員告訴路透社，11月3日的測試很可能在高空中失敗。韓國和美國官員也報告指，今年朝鮮的部分洲際導彈試驗似乎沒有成功。
（路透社、法新社）
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