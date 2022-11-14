因應朝鮮軍事威脅 美日週五舉行軍演

(德國之聲中文網) 日本防衛省官員表示，美日在日本海空域舉行聯合軍演。稍早之前，日本稱朝鮮發射的一枚導彈落入北海道以西的日本經濟海域。

日本防衛省發布的一份聯合參謀部聲明指出:「在日本周邊安全環境日益嚴峻的情況下...日本自衛隊和美國武裝部隊進行了一次雙邊演習。」

聲明表示，這場戰術性空中演習是在「朝鮮發射洲際彈道導彈並落入日本海的日本專屬經濟區」之後舉行的，演習「重申了日本和美國之間應對任何情況的強烈意願」，同時「進一步強化日美聯盟的威攝和應變能力」。

法新社報導稱，目前約有55000名美國軍事人員駐紮日本，大部分在南部沖繩地區，在東京郊區和北部的青森地區則設有空軍基地。

朝鮮再射導彈 岸田：據信落入日本經濟海域

韓國週五（11月18日）表示，朝鮮繼17日發射短程飛彈後，又於18日上午朝東部方向發射一枚遠程導彈。韓國軍方初步判斷，該導彈為一枚洲際導彈（ICBM），並推測是從朝鮮首都平壤發射。

日本防衛省也證實朝鮮再射導彈，並推估該導彈於可能於當地時間約11點20分落在日本北海道以西的一座島嶼外海，距離該島約210公里（130英里），屬於日本專屬經濟區（EEZ）海域。

「朝鮮發射的彈道導彈，據信落在了我們北海道以西的專屬經濟區。」法新社報導，正在曼谷參加亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會的日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）在受訪時，還對朝鮮反覆發射導彈表達強烈譴責。他說：「我們已經告訴（平壤），我們絕對不能容忍這種行為。」

岸田表示，日本政府將繼續收集資料向大眾提供及時的最新消息，並稱目前未收到船隻或飛機受損的回報。

日本：無法容忍重複挑釁

朝鮮今年試射的導彈數量創下新紀錄，又在過去兩天內連續發射導彈，使人們對朝鮮進一步進行核試驗的擔憂急劇上升。

日本防衛省表示，若18日所發射的這枚導彈確實是「洲際導彈等級」，它將是朝鮮射程最遠的武器，目標範圍可達美國內陸的任何地方。

岸田表示，日本已經向朝鮮提出了嚴厲抗議，並再次聲明，朝鮮正「以前所未有的頻率重複挑釁行為，這是絕對不可接受的」。他補充說，日美韓三國仍必須密切協調，努力實現朝鮮的「完全無核化」。

同時，岸田也重申他在17日與中國國家主席習近平的會晤上，已表達了對朝鮮半島區域安全問題的「嚴重關切」。他說：「希望中國發揮作用，包括在聯合國安全理事會中發揮作用」，協助禁止朝鮮進行導彈和核武計劃。

若此次最新試射被證實為洲際導彈，這將是自2017年以來，朝鮮首次恢復洲際導彈測試，也將是無核化談判停滯不前的情況下，平壤打破了其自行規定的遠程導彈發射禁令。

朝鮮17日曾發射一枚短程導彈，朝鮮外交部長崔順實（Choe Son Hui）當時警告美國，將對其在亞太區域的軍演作出「更激烈的軍事反應」，並警告華盛頓正在進行一場「會讓自己後悔的賭局」。前陣子，韓國和美國舉行聯合軍事演習時，朝鮮也向海裡發射了數百枚砲彈以示抗議。

朝鮮的洲際導彈

根據路透社，所謂的洲際導彈最小射程約為5500公里（3400英里），主要用於運載核武器。有些能夠飛行1萬公里（6200英里）或更遠。

雖然部分導彈只能攜帶一個彈頭，但分析家們懷疑，朝鮮正在尋求開發能夠攜帶多個彈頭的洲際導彈。

而朝鮮最近一次疑似洲際彈道導彈試驗是在11月3日。根據朝鮮官媒發布的照片，分析人士說，當日發射的似乎是一枚以前從未見過的洲際導彈，可能是火星-15洲際導彈的變種。該導彈在2017年首次測試。

不過一位韓國官員告訴路透社，11月3日的測試很可能在高空中失敗。韓國和美國官員也報告指，今年朝鮮的部分洲際導彈試驗似乎沒有成功。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



（路透社、法新社）

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