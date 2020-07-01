因应国安法 澳大利亚拟对港人提供签证便利

（德国之声中文网）澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）表示，澳政府正在考虑向因港版国安法面临风险的香港居民提供安全庇护签证。

本周三（7月1日）香港主权回归23周年，也是港版国安法实施首天，香港七一游行中有数百人被逮捕。

莫里森周四表示，香港局势的发展"非常令人担忧"，澳内阁部长正在积极考虑向港人提供安全避风港的可能性。"一旦我们就有关措施做出最终决定，就会宣布"，莫里森在堪培拉对媒体表示，"如果你问我，是否在加紧准备提供支持，答案是'是的'。"但他没有透露具体细节。

英国周三宣布，将对持有英国国民海外护照（BNO）的香港人开放入籍的可能性。这将涉及数十万香港公民。此前中国已对此提出反对。

持有英国BNO护照的香港人将获得入籍选项

中国人大通过的港版国安法，将"分裂"和"颠覆"行为作为刑事犯罪对待，是为了回应香港去年以来反对中央政府削弱香港自由及一国两制的抗议活动。

地区“战略转向”

莫里森做出有关宣布，也正值澳中关系持续紧张，尤其是澳大利亚呼吁对新冠病毒的起源进行独立调查后。堪培拉指控中国进行网络攻击。中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴。

中国则指责澳大利亚进行间谍活动，并对中国赴澳留学生和旅游者发出旅行警告。北京还对部分澳大利亚商品实施了进口制裁，并以贩毒罪名判处一名澳洲公民死刑。

澳大利亚国防部长雷诺兹（Linda Reynolds）周四在一次公开发言中称，该地区正面临"二战结束以来影响最深远的战略转向"。

"一些国家在运用不同于武装冲突的强制性策略手段，如网络攻击、境外干预、经济压力等，以图最大限度地利用和平与战争之间的灰色地带"，她在澳大利亚战略政策研究所的一次讲话中说，"在这一灰色区域，一旦螺丝被拧紧，影响就会变成干预，经济合作会变成要挟，投资可能会变成陷阱。"

澳大利亚计划在未来10年间，将国防开支提高40%，增至2700亿澳元，战略重点将是印太地区。

叶宣/李鱼（路透社、德新社）