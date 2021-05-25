因应中国竞争 美参院连推法案

(德国之声中文网) 美国参议院民主党领袖舒默(chuck schumer)周三 (5月26日)表示，将推动迅速通过《美国创新与竞争法》，原名为《无尽边境法》，拨出数百亿美元用于提高美国工业和技术以应对中国的竞争。

上周一，两党参议员以86票对11票的压倒性表决结果，终止了与这部法案有关的冗长辩论程序。在推进法案的过程中，各议员对这部法案提出修正和补充意见。该提案的关键条款是要解决给汽车生产带来了障碍的半导体短缺情况，以及在一些技术领域落后于竞争对手中国的问题。

关键芯片的持续短缺已迫使美国汽车制造商削减产能，若法案通过，将为先前批准增加美国国内零部件生产的计划拨款520亿美元。

此外，法案中还包括动用15亿美元支付一个基金，以提高美国在5G无线技术方面的竞争力。还有另外15亿美元则将用于一个「打击中国共产党在全球的恶性影响」的项目，并要求国务院任命一名专门负责这一目标的高级官员。另外数十亿美元将用于奖学金和其他推动科学研究的项目。

随着美国两党越来越担心来自北京的竞争，舒默希望他能赢得两党支持，并说目标是在本周末前表决此法案，希望这项立法「为美国的创新注入活力，不仅在未来几年，而且在未来几代人中保持我们的竞争优势」。

拜登总统已承诺在关键问题上与反对派共和党议员合作，由于民主党目前以一票之差控制着参议院，舒默将需要得到几位共和党议员的支持，以防止出现可能阻碍该立法通过的潜在拉锯战。

禁止资助武汉病毒研究所

根据美联社，《美国创新与竞争法》中还有两项与本法不太相关的修正案，在参议院在没有反对意见的情况下被批准。这两个修正案包括禁止把国立卫生研究院(NIH)在内的美国联邦机构提供的资金用于在中国进行的「功能获得」研究，以及禁止美国资助武汉病毒研究所。

所谓的「功能获得」研究是用于描述以增加致病性，传播性或宿主范围的方式改变生物体或疾病的任何医学研究领域的术语。这类研究通常用来预测新出现的传染病或是开发疫苗和治疗剂。

在美国要求对新冠病毒是否源自实验室泄露展开全面调查时，共和党参议员保罗(Rand Paul) 25日提出了前述第一项修正案，并把「功能获得」研究定义为「任何可合理预期为流感、中东呼吸综合征(MERS)或萨斯(SARS)病毒赋予属性，从而使该病毒在哺乳动物中增强致病性或传播性的研究项目」。

另一项修正案是由共和党参议员恩斯特（Joni Ernst）提出，阻止美国对武汉病毒研究所的任何资助。

审查中国捐赠

路透社报导，美国共和党参议员里希 (Jim Risch)和鲁比奥 (Marco Rubio)以及民主党参议员梅嫩德斯(Bob Menendez )和卡丁 (Ben Cardin)26日也提出立法，要求对中国给美国大学的主要赠款或合同进行国家安全审查，要求联邦政府的美国外国投资委员会（CFIUS）审查价值超过100万美元的中国赠款和合同。

这项内容广泛的法案可能最快于本周在参议院进行表决。在送交白宫供总统拜登签署成为法律之前，还必须在众议院获得通过。

此前，许多高校对美国政府的做法表示反对，认为要求美国外国投资委员会对所有外国捐赠进行审查将给美国学校带来耗时和昂贵的负担，可能会使他们失去重要的国际研究工作。在这种担忧下，最终这项立法审查仅仅局限于中国。

中国派往美国大学学习的学生比任何其他国家都多，而且是美国高等教育的最大外国捐款来源，自2014年以来，中国的捐款超过10亿美元。

(美联社、法新社、路透社)

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