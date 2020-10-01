 因应中国崛起 北约提议重拟战略 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

因应中国崛起 北约提议重拟战略

去年马克龙批评北约「脑死」，给这个组织一记当头棒喝。北约秘书长周三表示，因应世界局势变化，北约将重新拟定战略，重新定义中国与世界其他区域战争的威胁。

Brüssel Jens Stoltenberg NATO-Generalsekretär (Dursun Aydemir/AA/picture alliance)

北约秘书长斯托尔滕贝格呼吁北约改革

(德国之声中文网) 周三(10月7日)，北约秘书长表示，因应科技发展、恐怖主义以及中国崛起，北约需要发展一个新的策略取代数十年前制定的计划。

去年，法国总统马克龙曾公开讥讽北约已经「脑死」，要求制定新的战略，包括与并吞克里米亚后被踢出北约的俄罗斯重新对话，以及重新关注打击伊斯兰恐怖主义。

马克龙的这番发言激发北约内部的检讨程序。其秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)周三在斯洛伐克首都布拉迪斯拉举行的GLOBSEC安全会议上说，作为检讨程序的一部份，北约将调整其战略概念，定义所面对的威胁与可能应对措施。

他说: 「由于世界基本上已经全然改变，为北约发展新战略概念的时刻已经来临。」他称这个新计划为「北约2030」。

北约成立至今70多年。在去年的伦敦峰会上，北约领导人首次正式承认中国带来的 「挑战」。斯托尔滕贝格强调，随着中国的崛起，全球权力平衡发生根本性的改变。他认为，虽然北约的重心仍然是欧洲和北美，但也不能忽视北京在军事上的发展，以及在地缘政治上的自信。

斯托尔滕贝格也提到在北约南方、中东和北非地区也发生了更多不稳定、更暴力的恐怖主义行为。

Griechenland Athen Premierminister Kyriakos Mitsotakis und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Alkis Konstantinidis/Reuters)

即便是历史悠久的组织，在新冠病毒面前也只是渺小的人类

他也强调在北约内部的各个社会维持韧性的重要性。斯托尔滕贝格在GLOBSEC安全会议上说: 「如果我们的社会很脆弱，我们的军事就不可能强大...所以我们的第一条防线，就是要有一个强壮的社会，不论遇到什么事件可以预防、承受、适应与回击。」他显然在指涉新冠疫情对北约成员国造成的空前影响。

在2014年乌克兰爆发战争之后，北约一直在寻求各种方法，提高成员国对抗在乌克兰发生的混合型战争的能力，包括非正规部队、网络攻击以及假消息。这天北约秘书长也再次敦促30个会员国，共同因应大数据与监控科技等技术的挑战制定安全准则。

张慈/杨威廉 (法新社)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

斯托尔滕贝格：北约面临最为复杂的安全环境

北约秘书长斯托尔滕贝格周一表示，这一强大的西方军事联盟正面临该组织有史以来最为复杂的安全环境，而与此同时，北约成员国之间的关系也出现日益紧张的态势。  

马克龙为何向北约“开炮”？

马克龙的北约“脑死亡”论引发各界的质疑与讨论。专家认为，马克龙的论点只是给自己引来负面评价，甚至令人质疑他与特朗普一样“先张嘴再用脑”。  

相关内容

Taiwan Taipeh Skyline

德语媒体：欧洲需要新的"一个中国"政策 01.10.2020

前北约秘书长、前丹麦首相拉斯穆森在《时代》发表题为"欧洲需要一个新的'一个中国'政策"的署名文章。文章认为，欧盟应该同台湾恢复建设性合作。德国《投资》报注意到中国在未来科技领域投资巨大。

NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg

北约秘书长：中国越来越接近欧洲大门 15.06.2020

原本针对莫斯科的西方军事联盟北约在对未来的战略部署中，越来越清楚地将中国视为挑战，并呼吁盟国共同应对来自中国的潜在威胁。

Brüssel PK Jens Stoltenberg NATO Generalsekretär

斯托尔滕贝格：北约面临最为复杂的安全环境 16.12.2019

北约秘书长斯托尔滕贝格周一表示，这一强大的西方军事联盟正面临该组织有史以来最为复杂的安全环境，而与此同时，北约成员国之间的关系也出现日益紧张的态势。

广告

媒体看中国

Japan Quad Indo-Pazifik Außenministertreffen in Tokio (Charly Triballeau/Reuters)

德语媒体: 四国联手 应对中国

日本举行的四国外长会谈显示，虽然建立亚洲北约仍遥遥无期，但至少美澳日印四国已经开始考虑联手应对中国的可能性了。  