因应中国崛起 北约提议重拟战略

(德国之声中文网) 周三(10月7日)，北约秘书长表示，因应科技发展、恐怖主义以及中国崛起，北约需要发展一个新的策略取代数十年前制定的计划。

去年，法国总统马克龙曾公开讥讽北约已经「脑死」，要求制定新的战略，包括与并吞克里米亚后被踢出北约的俄罗斯重新对话，以及重新关注打击伊斯兰恐怖主义。

马克龙的这番发言激发北约内部的检讨程序。其秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)周三在斯洛伐克首都布拉迪斯拉举行的GLOBSEC安全会议上说，作为检讨程序的一部份，北约将调整其战略概念，定义所面对的威胁与可能应对措施。

他说: 「由于世界基本上已经全然改变，为北约发展新战略概念的时刻已经来临。」他称这个新计划为「北约2030」。

北约成立至今70多年。在去年的伦敦峰会上，北约领导人首次正式承认中国带来的 「挑战」。斯托尔滕贝格强调，随着中国的崛起，全球权力平衡发生根本性的改变。他认为，虽然北约的重心仍然是欧洲和北美，但也不能忽视北京在军事上的发展，以及在地缘政治上的自信。

斯托尔滕贝格也提到在北约南方、中东和北非地区也发生了更多不稳定、更暴力的恐怖主义行为。

他也强调在北约内部的各个社会维持韧性的重要性。斯托尔滕贝格在GLOBSEC安全会议上说: 「如果我们的社会很脆弱，我们的军事就不可能强大...所以我们的第一条防线，就是要有一个强壮的社会，不论遇到什么事件可以预防、承受、适应与回击。」他显然在指涉新冠疫情对北约成员国造成的空前影响。

在2014年乌克兰爆发战争之后，北约一直在寻求各种方法，提高成员国对抗在乌克兰发生的混合型战争的能力，包括非正规部队、网络攻击以及假消息。这天北约秘书长也再次敦促30个会员国，共同因应大数据与监控科技等技术的挑战制定安全准则。

张慈/杨威廉 (法新社)

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