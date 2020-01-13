因应中国威胁 英国情报机构征中文人才

（德国之声中文网）《伦敦晚旗报》（Evening Standard）周五报道称，鉴于来自中国的威胁加大，英国情报机构将招募更多会讲中文的人才。报道指出，英国秘密情报局（又称“军情六处”，MI6）、英国国家安全局（“军情五处”，MI5）和政府通信总部（GCHQ）即将展开活动，加强招募语言专家加入“情报调查的核心”。

报道指出，中国的间谍活动已经达到庞大规模，主要目标是窃取知识产权等商业机密以及干预政治等行动；英国无意赶上中国的规模，其目标是通过技术创新、更复杂的情报知识技能以及与五眼联盟等盟友的紧密合作来领先情报对手。

一些求职网站已刊登了英国情报机构征才的预告，内容写道：“即将公开：MI5、MI6和GCHQ近期内将展开中文语言专家招聘活动。”

广告称，MI5的中文语言专家将负责利用语言机能来提供情报分析，在指导项目和推动调查中发挥积极作用。

英国军情五处计划招募中文人才

不久前，今年4月履行的英国军情五处处长麦卡勒姆（Ken McCallum）曾公开表示，英国面临中国等国的“敌对行为”。麦卡勒姆10月14日发表了就职以来首次公开讲话，他直言俄罗斯、中国、伊朗等国对英国构成了严峻挑战，来自这些国家的间谍和破坏行为越来越严重及复杂。

《金融时报》（Financial Times）引述麦卡勒姆称，北京的间谍活动通常是针对敏感商业信息及知识产权，但英国情报人员还发现中方试图干预政治。他还透露英国不久前曾挫败中国针对欧盟的政治干预行为。

“英国希望在气候变化等全球性大问题上与中国合作，同时对抗隐秘的敌对活动。”

麦卡勒姆表示，军情五处将谨慎且优先应对中国的活动。

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