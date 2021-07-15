 因应中国势力扩张 英派2军舰常态部署印太  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2021

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因应中国势力扩张 英派2军舰常态部署印太 

日本与英国防长20日在东京的联合记者会中表示，英国航母打击群9月将到日本港口进行联合军演。此外，英国也宣布将常态部署2艘军舰在印太地区。

UK HMS Queen Elizabeth |

英国伊丽莎白女王号航空母舰及其打击群将于9月抵达日本港口，进行联合演习。

(德国之声中文网) 日本和英国的国防部长20日表示，英国伊丽莎白女王号航空母舰及其打击群将于9月抵达日本港口，进行联合演习。因应中国在日本邻近海域越来越强势的情况下，英日两国也加强了军事联系。

英国国防部长华莱士 (Ben Wallace)指出，英国皇家海军最大的军舰的出访日本是英国与日本共同政策「印太倾斜」的一部分。华莱士在与日本国防部长岸信夫会晤后的联合新闻发布会上说：「我们两国都寻求保护和维护基于规则的国际秩序。」

日本一直在寻求扩大和深化与美国之外的其他国家的安全关系，因为中国持续对南海有争议的地区和日本控制的尖阁诸岛（中国也声称对这些岛屿拥有主权并称之为钓鱼岛）声张主权。

东京一直在加强与英国丶澳大利亚丶法国和东南亚国家的关系。岸信夫周二说，英国是应对日本在印太地区面临的共同挑战的重要伙伴。他表示：「我们确认了我们的共同立场，也就是坚决反对使用武力改变东海和南海现状的单边企图。」

Großbritannien Cornwall vor G7 Gipfel

此外，英国的近岸巡逻鉴「史佩号」（HMS Spey）与「塔马号」（HMS Tamar）将在澳大利亚丶日本和新加坡的舰艇支持下，于下个月开始在该地区进行长期部署。

华莱士和岸信介都表示，他们还同意加快讨论针对日本下一代FX战斗机展开合作的可能性，发展重点是发动机系统和子系统。作为英国在印太地区加强参与的一部分，皇家海军打击群已于5月启航。华莱士说，日本与英国有责任「保护那些无力保护自己的人，使他们免受对手的威胁」。

此外，英国的近岸巡逻鉴「史佩号」（HMS Spey）与「塔马号」（HMS Tamar）将在澳大利亚丶日本和新加坡的舰艇支持下，于下个月开始在该地区进行长期部署。

华莱士说，当英国航母打击群在前往日本的途中驶过该海域时，英国有责任坚持航行的自由。他在东京对《泰晤士报》说：「中国总是对经由合法航线穿越国际水域的船只进行监视和挑战。我们将尊重中国，但我们也希望中国尊重我们。我们将在国际法允许的地方航行。」

上个月，俄罗斯对其所谓英国驱逐舰在黑海侵犯领土的行为发出了强烈抗议。英国不承认俄罗斯对克里米亚的吞并，坚称捍卫者号驱逐舰 (HMS Defender) 是在乌克兰附近的合法水域。

(法新社、美联社) 

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