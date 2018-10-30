因安全顾虑 华为无缘澳大利亚5G网建设

（德国之声中文网）澳大利亚情报部门一名负责人表示，该国必须禁止那些有外国政府背景的企业参与澳大利亚5G网建设，因为通讯网络属于非常敏感的基础设施。一般认为，这是他对华为被禁止参与该国5G网建设给出的解释。

今年八月，澳大利亚修正其国家安全法规，增加了不准有外国政府背景的企业成为通讯设备供货商的条款。稍后来自中国的华为公司即宣布，他们已经被禁止参与澳大利亚的宽带网络建设。该事件曾使北京和堪培拉的关系一度恶化。

澳大利亚信号局局长麦克·伯吉斯（Mike Burgess）周一晚间在一次并不常见的公开演讲中表示："5G技术将使同澳大利亚人日常生活密切相关的通讯技术得到加强。从医疗保健到远程手术的潜在应用，从无人驾驶汽车到水电供应的操控。而网络不论何处遭遇潜在风险，都将威胁到整个网络。"不过，伯吉斯在其演说中并没有提及华为或任何其他公司的名字。

华为公司发言人迄今为止没有就伯吉斯的讲话发表评论。不过，此前华为曾否认有任何政府背景。

华为此前曾邀请堪培拉政府检查其通讯技术，以打消澳大利亚方面的安全顾虑。此外，华为公司还表示，华为曾被获准为澳大利亚4G网建设提供设备，而此后华为的公司结构并没有发生过变化。

但伯吉斯则强调，对于5G网络应使用不同的规则。伯吉斯表示："过去，我们只允许高风险的供货商参与网络建设的边缘项目，而通讯网络涉及到的敏感信息和核心功能则得到保护。而在5G网络技术中，核心和边缘的界限完全被打乱了。"

过去几年来，西方情报机构对华为公司的安全顾虑与日俱增。他们担心这家世界上最大的通讯网络设备制造商同中国政府有关联，从而增加了网络设备遭监控的风险。

出于类似原因，美国政府今年八月也宣布限制中国企业华为和中兴进入美国的通讯市场。此前，澳大利亚政府还曾禁止华为为该国光纤网络提供设备，并禁止华为参与其海底电缆的铺设。

此前因澳大利亚政府指责北京干预其内政，两国关系一度趋于紧张。一般认为，华为被禁更将使双边关系雪上加霜，商贸往来也将受到影响。

华为在澳大利亚和美国受到广泛限制的同时，却有望参与德国的5G网建设。路透社10月23日报道称，今年11月，中国华为技术有限公司将在德国波恩开设一家新的信息安全实验室，对源代码进行审查，此举旨在在德国5G移动频谱招标前赢得监管机构的信任。

德国官员表示，由于缺乏自己的电信硬件产业，德国更愿意在不损害本国网络安全的前提下，保持与中国传统上密切的贸易和投资关系。华为实验室的开设正值总部也设在波恩的德国联邦网络监管机构为其计划于2019年第一季度举行的发放5G许可证敲定条款之际。 德国5G网络建设的投入可能高达800亿欧元，这对占据全球市场份额28%的华为来说，无疑是一次巨大的商机。

达扬 / 苗子 （路透社等）