因呼吁政府放宽防疫限制 广州一女子被警方逾期拘押

（德国之声中文网）一名女子应参加过反对疫情限制措施的示威集会，已被警方关押了九天。当事人母亲向法新社证实了这一消息。

中国政府长年实施的严苛防疫政策使经济发展严重受阻，民间积聚的不满情绪引爆了过去数十年来最大规模、并波及多个城市的抗议集会。上周，中国政府终于结束了实施近三年的"清零政策"。

政府放宽疫情限制的决定受到民众普遍欢迎，官媒也暗示这是政府顺应民意而做出的调整，但与此同时，警方也对参与过游行示威的人士发起了打压行动。

杨紫荆的母亲对法新社表示，她的女儿因参与了十一月的抗议集会，已于12月4日晚间遭警方逮捕。

这位高姓女士对法新社说："他们抓了很多人，但后来陆续都释放了，为什么我的女儿会被关押这么久？"高姓女士表示，女儿的室友向她透露，12月4日，多名警察以"查水表"为名进入杨紫荆住宅中，并在拒绝出示证件的情况下强行对住宅进行了搜查。"他们搜查住宅后，带走了杨紫荆以及她的手机电话和笔记本电脑。"

法新社掌握的信息显示，北京和上海也有多名参与示威集会的年轻人被警方拘留24小时。警方动用高科技手段对示威者进行跟踪定位，并在审讯中或透过电话对参与者发出威胁。

高女士获悉女儿被捕后，已于12月8日赶至广州，但她和律师都未能获准同杨紫荆本人或办案警员见面。

按照中国法律，警方必须在24小时内对嫌疑人做出释放或刑事拘留的决定。而一旦批准刑事拘留，则需立即送往看守所。



高女士表示，警方以所谓"疫情原因"为由，至今仍没有将她的女儿送往看守所。广州相关派出所的一名警官对法新社表示，他不能在电话里讨论杨紫荆的情况。



一名为被捕示威者提供免费咨询的律师表示，她掌握的案例中，大多数被捕者被关押的时间都没有超过24小时。出于安全考虑，这名要求匿名的律师表示，但在上海和广州，一些被捕者的关押时间已经超过了一周，其中有人甚至面临被追究刑事责任的风险。

高女士对法新社表示："中国媒体根本没有关于示威集会的报道，我完全不知道发生过这些事情，我也不明白为什么有人会高举白纸。"示威集会中，曾有人高举白纸抗议中国的新闻管制。

杨紫荆现年24岁，她的友人形容她是一位喜欢读书、性格内向的人，非常关注社会正义，并经常为弱势群体发声。

她的母亲表示，杨紫荆刚刚大学毕业，受疫情和经济萧条的影响，她这些年受了很多苦。"她的经济压力很大，觉得过去两年当中什么都做不了，因为到处都在关门。"

这位高姓女士最后说："现在大家都在享受放松疫情管控带来的好处，但那些因为呼吁政府放宽限制而被捕的人呢？"

（法新社，维权网）

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