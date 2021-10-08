因发表“侮辱英烈”言论 媒体人罗昌平被提起公诉

（德国之声中文网）中国知名媒体人罗昌平周六（2月18日）被海南省三亚市检察院提起公诉，他被指控侮辱了在朝鲜战争中冻死的中国士兵。

2021年10月，以抗美援朝为题材的中国国产电影《长津湖》票房大卖、广受关注。与此同时，质疑电影制作水平和历史还原度的影评被删除，相关公众号被封禁，也引发人们对于"主旋律"作品是否不容许批评的讨论。针对有关抗美援朝战争的讨论，罗昌平于10月6日在其微博账号上写道："半个世纪之后国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的'英明决策'。"

1950年11月到12月，中国人民志愿军与美国领导的联合国部队在朝鲜长津湖作战，很多中国士兵在低至零下40摄氏度的严寒天气中被活活冻死。"冰雕连"被中国媒体用来描绘这些士兵牺牲后，仍像冰雕般坚守阵地的英勇形象，而"沙雕"则是网络用语，有愚蠢和无脑的意思。

根据中国官媒央视新闻报道，2月18日，海南省三亚市城郊人民检察院"针对罗某平发表侮辱志愿军英烈名誉、荣誉言论的行为，依法向三亚市城郊人民法院提起公诉和刑事附带民事公益诉讼"。报道没有说明何时此案开庭审判。

据报道，新浪微博账号@罗昌平在被封禁之前，拥有220多万粉丝。

央视新闻称，检察机关认为，罗昌平在网络上公然侮辱、诋毁英雄烈士的言行，不仅是对英雄烈士的名誉、荣誉的严重侵害，更是对社会主义核心价值观和爱国主义精神的公然反对和践踏。

报道没有说明罗昌平可能遭受的处罚，但它提到《中华人民共和国英雄烈士保护法》。该法第二十二条规定，"禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神"。

今年41岁的罗昌平曾任《中国商报》首席记者、《新京报》深度报道部主编、《财经》杂志副主编。他被称为"80后舆论领袖、新一代媒体领军人物"。

2013年，因微博实名举报发改委副主任刘铁男导致其落马，罗昌平获得透明国际组织颁发的年度清廉奖，成为获此殊荣的第一位中国人。当年的他也登上了网易的"中国英雄谱"。罗昌平曾向《南方周末》表示，他的中国梦是"希望每一个人都能够自由地表达"。

（路透社、凤凰网等）

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