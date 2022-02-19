因发表“侮辱英烈”言论 媒体人罗昌平被判刑

中国海南一家法院宣布，判处知名媒体人罗昌平7月有期徒刑，罗还要在多家中国媒体上公开道歉。去年中国电影《长津湖》公映后，罗昌平因在社交媒体上发布“诋毁英烈内容”被刑拘。
（德国之声中文网）本周四（5月5日），中国海南省三亚市城郊人民法院宣布，判处罗昌平有期徒刑7个月，罗昌平还要在新浪网、《法治日报》和《解放军报》上公开赔礼道歉。中国官媒新华社公布了相关消息。
以抗美援朝为题材的中国国产电影《长津湖》去年10月上映后票房大卖、广受关注。与此同时，质疑电影制作水平和历史还原度的影评被删除，相关公众号被封禁，也引发人们对于“主旋律”作品是否不容许批评的讨论。针对有关抗美援朝战争的讨论，罗昌平在微博上曾写道："半个世纪之后国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的'英明决策'。" "冰雕连"被用来形容中国人民志愿军在严寒中死去后，仍像冰雕般坚守阵地的形象，而"沙雕"则是网络用语，有愚蠢和无脑的意思。
罗昌平发表此番言论后受到官媒批评，其微博也被打上禁言标签，他也进行了公开道歉。
中国官媒新华社报道称，法院表示，经审理查明，罗昌平在新浪微博账号发布帖文，侮辱在抗美援朝长津湖战役中牺牲的中国人民志愿军“冰雕连”英烈，侵害英雄烈士的名誉、荣誉。经公安机关电话传唤后，他在其微信朋友圈发布致歉声明，但该帖文内容已经在网络上广泛传播，引发公众强烈愤慨，造成恶劣社会影响。之后，罗昌平到三亚市一间派出所投案，供述其犯罪事实。法院认为，被告人罗昌平的行为已构成侵害英雄烈士名誉、荣誉罪，应依法惩处，并承担相应的民事侵权责任。因罗昌平有自首情节，自愿认罪认罚，愿意赔偿公益损害赔偿金8万元，用于抗美援朝烈士精神事迹纪念、宣传等公益事业，法院予以认可。
罗昌平曾任《中国商报》首席记者、《新京报》深度报道部主编、《财经》杂志副主编。他被称为"80后舆论领袖、新一代媒体领军人物"。在其新浪微博被封前，拥有220多万粉丝。
2013年，因微博实名举报发改委副主任刘铁男导致其落马，罗昌平获得透明国际组织颁发的年度清廉奖，成为获此奖项的第一位中国人。
(综合报道)
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。