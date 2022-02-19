 因发表“侮辱英烈”言论 媒体人罗昌平被判刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.05.2022

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时政风云

因发表“侮辱英烈”言论 媒体人罗昌平被判刑

中国海南一家法院宣布，判处知名媒体人罗昌平7月有期徒刑，罗还要在多家中国媒体上公开道歉。去年中国电影《长津湖》公映后，罗昌平因在社交媒体上发布“诋毁英烈内容”被刑拘。

China Plakat The Battle at Lake Changjin

反映朝鲜战争历史上重要战役的中国国产电影《长津湖》去年国庆期间上映

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中国爱国主旋律电影《长津湖》的续作《长津湖之水门桥》在新春放映，三天内票房已破人民币13.47亿元，相比之下，西方好莱坞电影似乎在中国失去了讨论热度。中国观众已经对好莱坞电影不感兴趣了吗？

中国知名媒体人罗昌平周六（2月18日）被海南省三亚市检察院提起公诉，他因在新浪微博发表有关朝鲜战争的评论被指控“在网络上公然侮辱、诋毁英雄烈士”。

（德国之声中文网）本周四（5月5日），中国海南省三亚市城郊人民法院宣布，判处罗昌平有期徒刑7个月，罗昌平还要在新浪网、《法治日报》和《解放军报》上公开赔礼道歉。中国官媒新华社公布了相关消息。

以抗美援朝为题材的中国国产电影《长津湖》去年10月上映后票房大卖、广受关注。与此同时，质疑电影制作水平和历史还原度的影评被删除，相关公众号被封禁，也引发人们对于“主旋律”作品是否不容许批评的讨论。针对有关抗美援朝战争的讨论，罗昌平在微博上曾写道："半个世纪之后国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的'英明决策'。" "冰雕连"被用来形容中国人民志愿军在严寒中死去后，仍像冰雕般坚守阵地的形象，而"沙雕"则是网络用语，有愚蠢和无脑的意思。

罗昌平发表此番言论后受到官媒批评，其微博也被打上禁言标签，他也进行了公开道歉。

中国官媒新华社报道称，法院表示，经审理查明，罗昌平在新浪微博账号发布帖文，侮辱在抗美援朝长津湖战役中牺牲的中国人民志愿军“冰雕连”英烈，侵害英雄烈士的名誉、荣誉。经公安机关电话传唤后，他在其微信朋友圈发布致歉声明，但该帖文内容已经在网络上广泛传播，引发公众强烈愤慨，造成恶劣社会影响。之后，罗昌平到三亚市一间派出所投案，供述其犯罪事实。法院认为，被告人罗昌平的行为已构成侵害英雄烈士名誉、荣誉罪，应依法惩处，并承担相应的民事侵权责任。因罗昌平有自首情节，自愿认罪认罚，愿意赔偿公益损害赔偿金8万元，用于抗美援朝烈士精神事迹纪念、宣传等公益事业，法院予以认可。

  • 美军陆战一师突围行军过程中

    历史上的长津湖战役

    美军突遭伏击包围

    1950年11月下旬，分散部署在朝鲜半岛东北部的美国第10军陷入了隐蔽埋伏在长津湖地区的中国军队的包围。在遭到伏击包围之前，美军的目标是尽快歼灭朝鲜人民军、争取在1950年前统一整个半岛。图为美军陆战一师突围行军过程中。

  • 一支志愿军部队身着单衣在零下30度的天气中进行战前动员

    历史上的长津湖战役

    中国军队缺乏冬装

    当时，长津湖地区出现了极寒天气，气温跌到了零下30度左右。中国人民志愿军第9兵团紧急进入朝鲜半岛，接替42军等先头部队。其中，部分军队为了加快行军穿插速度，甚至放弃了重武器以及冬季军服。中美两国的战史都提到了第9兵团因极寒天气遭受了极其严重的非战斗减员。图为一支志愿军部队身着单衣在零下30度的天气中进行战前动员。

  • 美军陆战一师正在与中国军队交火。

    历史上的长津湖战役

    柳潭里美军成功撤离

    遭到包围的美军则相对给养充足。在柳潭里，中美双方展开激战，双方都蒙受了严重的伤亡。美军主力最终成功地突破了包围圈，撤退到了下碣隅里。图为美军陆战一师正在与中国军队交火。

  • 战斗间隙，陆战一师士兵正在喝热饮取暖

    历史上的长津湖战役

    “北极熊团”几乎遭全歼

    在长津湖以东的新兴里，美军第7步兵师下辖的“北极熊团”遭到了志愿军第80师、第81师的猛攻，伤亡惨重；而人数占优的中国军队因为火力严重不足，同样遭到了重创。美军陆战一师曾被命令前去援救，但是也受到了巨大阻力。图为战斗间隙，陆战一师士兵正在喝热饮取暖。根据中国方面的战史，对“北极熊团”一战是志愿军参加朝鲜战争初期唯一一次成建制歼灭美军1个团的战役。而美军方面则记载，“北极熊团”12月1日成功突围后，原编制的2500人只剩下1050人，其中只有385人还能继续战斗。

  • 美军在突破中国军队包围时，大量使用了空中投掷的凝固汽油弹，令志愿军遭受了重大伤亡。

    历史上的长津湖战役

    双方战略目标都未达成

    美军在突破中国军队包围时，大量使用了空中投掷的凝固汽油弹，令志愿军遭受了重大伤亡。根据中方史料记载，整场长津湖战役中，志愿军第9兵团战斗伤亡1.9万人，冻死冻伤约近3万人，总计减员4.8万人，减员幅度过半。尽管中国阻止了美军攻克朝鲜半岛全境的战略企图，但是其全歼美军陆战一师的战略目标同样没能达成。

  • 12月24日联合国军从兴南港完成撤离后，炸毁港口设施。

    历史上的长津湖战役

    刘伯承：10倍于敌的代价

    根据美军战史，陆战一师此战期间战斗减员约4400人，非战斗减员7300人。而“北极熊团”则战斗伤亡2200人，几乎遭全歼。中国军队元帅刘伯承多年后评价：志愿军一个兵团围歼美军一个师，付出了10倍于敌的代价，却依然让美军成建制地撤出战场，并带走了全部伤员和武器装备。图为12月24日联合国军从兴南港完成撤离后，炸毁港口设施。撤退时，美军甚至还带走了数以万计的平民。


罗昌平曾任《中国商报》首席记者、《新京报》深度报道部主编、《财经》杂志副主编。他被称为"80后舆论领袖、新一代媒体领军人物"。在其新浪微博被封前，拥有220多万粉丝。

2013年，因微博实名举报发改委副主任刘铁男导致其落马，罗昌平获得透明国际组织颁发的年度清廉奖，成为获此奖项的第一位中国人。

 

(综合报道)


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