因发表“侮辱英烈”言论 媒体人罗昌平被刑拘

中国国产电影《长津湖》的热映在网上掀起有关中美朝鲜战争的讨论。知名媒体人罗昌平在公开质疑这场战争的正义性后遭到刑拘，其微博也被封禁。
（德国之声中文网）新浪微博管理员周五（10月8日）发布社区公告称，平台发现账号@罗昌平于10月6日发布诋毁英烈的错误内容，且造成恶劣影响。依据法律法规要求和《微博社区公约》相关规定，平台对该账号予以关闭处理。
与此同时，中国三亚市公安局吉阳分局发布警情通报指出，公安机关接到群众相关举报，经审查，罗某平对其通过微博发表侮辱抗美援朝志愿军英烈言论的违法行为供认不讳。目前，三亚市公安局吉阳分局已经以涉嫌"侵害英雄烈士名誉、荣誉罪"对罗某平刑事拘留，案件正在进一步办理中。
以抗美援朝为题材的中国国产电影《长津湖》票房大卖、广受关注。与此同时，质疑电影制作水平和历史还原度的影评被删除，相关公众号被封禁，也引发人们对于“主旋律”作品是否不容许批评的讨论。针对有关抗美援朝战争的讨论，罗昌平本周三在微博上写道："半个世纪之后国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的'英明决策'。"
"冰雕连"被用来形容中国人民志愿军在严寒中牺牲后，仍像冰雕般坚守阵地的英勇形象，而"沙雕"则是网络用语，有愚蠢和无脑的意思。
罗昌平发表此番言论后，受到官媒批评，其微博也被打上禁言标签，他也进行了公开道歉。《解放军报》旗下媒体"钧正平"当日发文回应称，辱骂"冰雕连"，良心何在。中共青年组织共青团中央也发文指出："'冰雕连'，是对他们为国而战的缅怀，更是我们心中永远的丰碑。某些人不能一边享受着前人披荆斩棘带来的幸福生活，一边却昧着良心污蔑先烈。"
针对罗昌平被刑拘的消息，《环球时报》周五评论认为这是依法维护社会基本价值。文章指出，他（罗昌平）跌的这一跤很重，但并不偶然。希望罗昌平跌的跟头能形成被广泛听到的警钟。文章还强调，侮辱先烈与言论自由毫无关系，"侵犯英烈的名誉就是对整个国家和民族精神秩序的挑战，这就是他们为什么必须从法律上受到惩处的原因"。文章最后表示："我们希望，罗昌平是最后一个触犯英雄烈士保护相关法律的公众人物"。
今年40岁的罗昌平曾任《中国商报》首席记者、《新京报》深度报道部主编、《财经》杂志副主编。他被称为"80后舆论领袖、新一代媒体领军人物"。在其新浪微博被封前，拥有220多万粉丝。
2013年，因微博实名举报发改委副主任刘铁男导致其落马，罗昌平获得透明国际组织颁发的年度清廉奖，成为获此殊荣的第一位中国人。当年的他也登上了网易的"中国英雄谱"。罗昌平曾向《南方周末》表示，他的中国梦是"希望每一个人都能够自由地表达"。
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