因发表“侮辱英烈”言论 媒体人罗昌平被刑拘

（德国之声中文网）新浪微博管理员周五（10月8日）发布社区公告称，平台发现账号@罗昌平于10月6日发布诋毁英烈的错误内容，且造成恶劣影响。依据法律法规要求和《微博社区公约》相关规定，平台对该账号予以关闭处理。

与此同时，中国三亚市公安局吉阳分局发布警情通报指出，公安机关接到群众相关举报，经审查，罗某平对其通过微博发表侮辱抗美援朝志愿军英烈言论的违法行为供认不讳。目前，三亚市公安局吉阳分局已经以涉嫌"侵害英雄烈士名誉、荣誉罪"对罗某平刑事拘留，案件正在进一步办理中。

何种言论？

以抗美援朝为题材的中国国产电影《长津湖》票房大卖、广受关注。与此同时，质疑电影制作水平和历史还原度的影评被删除，相关公众号被封禁，也引发人们对于“主旋律”作品是否不容许批评的讨论。针对有关抗美援朝战争的讨论，罗昌平本周三在微博上写道："半个世纪之后国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的'英明决策'。"

"冰雕连"被用来形容中国人民志愿军在严寒中牺牲后，仍像冰雕般坚守阵地的英勇形象，而"沙雕"则是网络用语，有愚蠢和无脑的意思。

何种反应？

罗昌平发表此番言论后，受到官媒批评，其微博也被打上禁言标签，他也进行了公开道歉。《解放军报》旗下媒体"钧正平"当日发文回应称，辱骂"冰雕连"，良心何在。中共青年组织共青团中央也发文指出："'冰雕连'，是对他们为国而战的缅怀，更是我们心中永远的丰碑。某些人不能一边享受着前人披荆斩棘带来的幸福生活，一边却昧着良心污蔑先烈。"

针对罗昌平被刑拘的消息，《环球时报》周五评论认为这是依法维护社会基本价值。文章指出，他（罗昌平）跌的这一跤很重，但并不偶然。希望罗昌平跌的跟头能形成被广泛听到的警钟。文章还强调，侮辱先烈与言论自由毫无关系，"侵犯英烈的名誉就是对整个国家和民族精神秩序的挑战，这就是他们为什么必须从法律上受到惩处的原因"。文章最后表示："我们希望，罗昌平是最后一个触犯英雄烈士保护相关法律的公众人物"。

历史上的长津湖战役 美军突遭伏击包围 1950年11月下旬，分散部署在朝鲜半岛东北部的美国第10军陷入了隐蔽埋伏在长津湖地区的中国军队的包围。在遭到伏击包围之前，美军的目标是尽快歼灭朝鲜人民军、争取在1950年前统一整个半岛。图为美军陆战一师突围行军过程中。

历史上的长津湖战役 中国军队缺乏冬装 当时，长津湖地区出现了极寒天气，气温跌到了零下30度左右。中国人民志愿军第9兵团紧急进入朝鲜半岛，接替42军等先头部队。其中，部分军队为了加快行军穿插速度，甚至放弃了重武器以及冬季军服。中美两国的战史都提到了第9兵团因极寒天气遭受了极其严重的非战斗减员。图为一支志愿军部队身着单衣在零下30度的天气中进行战前动员。

历史上的长津湖战役 柳潭里美军成功撤离 遭到包围的美军则相对给养充足。在柳潭里，中美双方展开激战，双方都蒙受了严重的伤亡。美军主力最终成功地突破了包围圈，撤退到了下碣隅里。图为美军陆战一师正在与中国军队交火。

历史上的长津湖战役 “北极熊团”几乎遭全歼 在长津湖以东的新兴里，美军第7步兵师下辖的“北极熊团”遭到了志愿军第80师、第81师的猛攻，伤亡惨重；而人数占优的中国军队因为火力严重不足，同样遭到了重创。美军陆战一师曾被命令前去援救，但是也受到了巨大阻力。图为战斗间隙，陆战一师士兵正在喝热饮取暖。根据中国方面的战史，对“北极熊团”一战是志愿军参加朝鲜战争初期唯一一次成建制歼灭美军1个团的战役。而美军方面则记载，“北极熊团”12月1日成功突围后，原编制的2500人只剩下1050人，其中只有385人还能继续战斗。

历史上的长津湖战役 双方战略目标都未达成 美军在突破中国军队包围时，大量使用了空中投掷的凝固汽油弹，令志愿军遭受了重大伤亡。根据中方史料记载，整场长津湖战役中，志愿军第9兵团战斗伤亡1.9万人，冻死冻伤约近3万人，总计减员4.8万人，减员幅度过半。尽管中国阻止了美军攻克朝鲜半岛全境的战略企图，但是其全歼美军陆战一师的战略目标同样没能达成。

历史上的长津湖战役 刘伯承：10倍于敌的代价 根据美军战史，陆战一师此战期间战斗减员约4400人，非战斗减员7300人。而“北极熊团”则战斗伤亡2200人，几乎遭全歼。中国军队元帅刘伯承多年后评价：志愿军一个兵团围歼美军一个师，付出了10倍于敌的代价，却依然让美军成建制地撤出战场，并带走了全部伤员和武器装备。图为12月24日联合国军从兴南港完成撤离后，炸毁港口设施。撤退时，美军甚至还带走了数以万计的平民。



何许人也？

今年40岁的罗昌平曾任《中国商报》首席记者、《新京报》深度报道部主编、《财经》杂志副主编。他被称为"80后舆论领袖、新一代媒体领军人物"。在其新浪微博被封前，拥有220多万粉丝。

2013年，因微博实名举报发改委副主任刘铁男导致其落马，罗昌平获得透明国际组织颁发的年度清廉奖，成为获此殊荣的第一位中国人。当年的他也登上了网易的"中国英雄谱"。罗昌平曾向《南方周末》表示，他的中国梦是"希望每一个人都能够自由地表达"。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。