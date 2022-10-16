 因发四通桥信息被封号 微信用户认错求宽大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.10.2022

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时政风云

因发四通桥信息被封号 微信用户认错求宽大

北京四通桥抗议事件在中国网络上引起关注后，该话题被全面封禁。数百名中国微信用户因转发了有关的帖子而被封号。二十大开幕之际，一个“老母鸡”直播间一度成了网民发泄不满的场所。

多数中国人离开微信寸步难行

多数中国人离开微信寸步难行

（德国之声中文网）据法新社报道，有数百名微信用户在转发了与四通桥抗议事件有关的内容后，被永久或暂时封号。一些人涌向微信母公司腾讯公司在微博上的客服超话，恳求恢复开通他们的微信账号。 

有人表示为自己的行为感到后悔，要“反省错误”、“遵守规则”。 有人保证今后不会再发布内容不当的视频或图片。一位用户称自己的账号已使用十多年，里面有很多珍贵的照片和朋友的信息。

广州的一位微信用户对法新社表示，有人在聊天群里分享了对四通桥抗议表达支持的帖子后，部分微信功能于上周日（10月16日）被暂时封禁24小时。

对于中国大陆居民，微信是日常生活中必不可少的手机应用。除了即时通信和社交媒体功能，人们还使用该软件购物、线上支付、提供数字防疫认证等。这位用户说：“我感受到无法在朋友群里回应别人是多么孤立隔绝……我现在更加同情那些被永久封号的人。”

北京惊现反习标语？

在中共二十大开幕前的上周四（10月13日），一名抗议人士于北京海淀区四通桥挂出两条抗议标语，分别写有“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”和“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”字样。  

抗议发生后，警察和保安人员迅速涌上立交桥，志愿者被部署到北京的其他人行桥上站岗。当天有一些视频和照片被发布于社交媒体上后迅速被封闭。而网上关于该事件的搜索则受到严格审查。 “北京”、“桥”、“勇士”等词随即都被屏蔽。一位前新浪审查员上周向德国之声表示，这可说是今年中国最大的审查事件，中国当局决心要把这件事压下去。

看杀鸡直播，吐槽习近平

上周末开始举行的中共二十大在开幕之前，当局的审查和宣传力度就已达到了高潮。
一些在中文互联网上流传的群聊截图显示，中国多地学校甚至要求学生观看二十大开幕式。有视频还显示，一些地方的学校组织学生集体观看开幕式，镜头里全班学生坐在教室里，一起观看会议直播。


而在二十大开幕式直播的同时， 有近五十万人涌入一个线上卖老母鸡的直播间@老母鸡散养母鸡，刷屏留言讽刺习近平。


弹幕评论包括：“这鸡太贵了，主播不能保证坚持散养一百年不动摇吗？”；“只上过小学的老母鸡我们不买”；“老母鸡还能再养五年吗？”；“老母鸡到站下车吧，别当霸权鸡了”；“坚持土鸡蛋自信”。据“中国数字时代”报道，该直播间已被关闭。

 

（法新社、纽约时报、中国数字时代）

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