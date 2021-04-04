因“分裂国家”罪 新疆两名前高官被判死缓

（德国之声中文网）据新华社等中国官方媒体报道，本周二（4月6日），新疆维吾尔自治区政府举行新闻发布会上，自治区高级人民法院“首次公开披露”两名被判死缓的前政府官员的“犯罪事实”。这两人是原自治区司法厅厅长、区党委政法委副书记希尔扎提·巴吾东(Shirzat Bawudun)和原自治区教育厅党组副书记、厅长沙塔尔·沙吾提(Sattar Sawut)。

报道称，巴吾东“以党员领导干部身份为掩护，长期策划实施分裂国家活动，投靠“东伊运”组织，出卖国家和人民利益，并向境外人员非法提供情报“，是长期隐藏在重点职位上的“两面人”。

新疆高级人民法院副院长王浪涛称，希尔扎提·巴吾东“唆使、支持、纵容分裂分子、宗教极端分子，公开宣扬宗教极端和民族分裂思想”， “并主动或者通过境内分裂分子勾结境外分裂势力，以达到分裂新疆的目的”。

报道称，2015年，巴吾东被“东伊运”组织确定为新疆“独立建国”后的领导人选。

“东伊运”（ETIM)曾被美国和联合国列为恐怖主义组织。但美国去年已将该组织从恐怖组织名单上除名，原因是“已不存在可信依据表明该组织仍然存在”。

法院以分裂国家、为境外非法提供情报、参加恐怖组织、受贿等共10项罪名数罪并罚，判处巴吾东死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

被控编教材“分裂国家”

对沙吾提的指控是，他在教育厅主管编写、出版中小学民族文字教材工作期间，“以突出‘地方特色、本民族特色、体现本民族历史文化’为幌子，极力要求在教材中编入宣扬民族分裂、暴力恐怖、宗教极端等思想的内容，以达到‘去中国化’的分裂国家目的“。

法院认定，新疆2003版和2009版中小学维吾尔语教材中，含有上述内容的“问题课文”共计84篇。而在这些宣扬“泛伊斯兰主义”、“泛突厥主义”思想的教材的影响下，一些人走上极端化道路，甚至日后参与暴力、恐怖活动，包括2009年的乌鲁木齐骚乱以及2014年的乌鲁木齐火车站爆炸案。

沙吾提以分裂国家罪、受贿罪，数罪并罚，被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

央广纪录片官宣

但在官方“正式披露”案情之前，人们已从央视国际频道的一档纪录片获知了有关案件。4月2日，中央广播电视总台旗下中国环球电视网CGTN播出名为《暗流涌动——中国新疆反恐挑战》的纪录片。这已是该台播出的第四部“新疆反恐纪录片”。

该片不仅列数了新疆反分裂、反恐领域的重大案件，而且“采访对象”就包括已被判处死缓的两名维族前官员。两人都在镜头前公开认罪，并表达悔过之意。而播出前后，网络官媒通过预告、推介，点出了涉案人是隐藏在体制内部的“两面人”、“内鬼”等该片要传达的关键信息。

中国外交部发言人在4月2日的例行新闻会上还推荐在场记者观看这部纪录片，因为它“完整展现了新疆反恐去极端化斗争的全貌”。

今年以来，中国因新疆人权状况受到的来自西方的压力已从舆论批评转变为实质行动。3月22日，美国、英国、加拿大以及欧盟同时间针新疆维吾尔等少数民族的人权遭侵犯的情况，宣布对中国实施制裁。同一天，澳大利亚和新西兰两国外长也针对新疆再教育营的议题发表联合声明，支持美、加、英丶欧盟的相关措施，但澳新两国并没有加入制裁中国的行列。

中国外交部发言人赵立坚6日在例行记者会上回答提问时表示，CGTN的最新纪录片“以事实驳斥所谓新疆‘过度反恐’和‘种族灭绝’谬论”，并强调新疆仍面临来自恐怖主义和极端主义的威胁和挑战。

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