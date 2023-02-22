因俄中阻挠 G20财长会议未能发布联合声明

（德国之声中文网）在印度召开的20国集团财长会议周六闭幕。美联社报道指出，与会各国未能发布联合公报，原因是俄罗斯和中国反对声明最终草案中关于乌克兰战争的表述文字。

会议东道主印度发表了20国集团主席的总结和一份成果文件，指出没有就乌克兰战争的措辞达成一致，并称除了俄罗斯和中国之外，所有成员国都对这场战争表示谴责。此次会议的第一天正值俄罗斯入侵乌克兰一周年。

据与会的西班牙代表卡尔维诺（Nadia Calvino）称，一些国家在会议上“不太具有建设性的”做法，导致各国难以就联合声明文本内容达成一致。

另有一些官员对法新社表示，中国试图淡化声明中提及乌克兰的部分。其中一位匿名代表透露，中国希望删除“战争”一词。

德中代表在聯合國大會談俄烏戰爭週年

在一次俄罗斯官员也到场的会议中，美国财长耶伦（Janet Yellen）谴责了“对乌克兰的非法和不正义战争”，并且再次呼吁20国集团采取更多行动去支持乌克兰，并且阻止莫斯科的战争野心。

去年11月在印尼巴厘岛举行的20国集团领导人会议发布了会后联合声明，表示大多数成员国“以最强烈措辞”谴责俄罗斯对乌克兰的战争。他们还表达了对经济的担忧，称这场冲突正让本已脆弱的世界经济变得更糟。

法新社指出，中国和目前担任G20轮值主席的印度都在谴责俄罗斯方面态度谨慎。在23日举行的联合国大会上，成员国针对德国“呼吁尽快在乌克兰实现和平”的提议进行了投票。其中141国投下赞成票，中国和印度都投了弃权票。

莫斯科是印度的最大武器供应方，在乌克兰战争爆发之后，印度大举采购了俄罗斯石油。

德国财长：“令人遗憾”

德国财政部长林德纳

在印度班加罗尔参加G20会议的德国财政部长林德纳（Christian Lindner）对于中国拒绝这份联合声明表示批评。“这非常令人遗憾”，他说。不过值得庆幸的是，至少目前巴西对俄罗斯的态度比之前更具有批评性了。

林德纳表示，20国集团代表在会议中对发展中国家债务问题进行了深入磋商。中国在这方面表现出了愿意妥协的信号。中国是很多亚洲和非洲贫穷国家的最大债权方。林德纳表示，必须进行债务结构重组，这样贫穷国家才能继续进入金融市场、获得能源和食品。不过他对于中国今年内在这方面是否会有所推进表示谨慎乐观。



（法新社、路透社）

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