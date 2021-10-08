因“二选一”垄断行为 美团被罚34亿余元

（德国之声中文网）中国市场监管总局周五（10月8日）发布消息称，依法作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。今年4月，市场监管总局依据《反垄断法》对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场滥用市场支配地位行为立案调查。

对于最新处罚，美团回应表示："我们诚恳接受，坚决落实，按照《行政处罚决定书》和《行政指导书》全面深入自查整改，杜绝'二选一'。"

根据中国官方此前报告，"二选一"具体指的是"平台利用优势地位和商家对其的依赖性，采取不正当手段强迫经营者在平台间'二选一'"。

罚款金额低于预期

4月13日，中国市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开了互联网平台企业行政指导会，要求腾讯、百度、京东、美团、拼多多等34家企业对强迫商家进行"二选一"等问题进行全面自检自查、逐项彻底整改。此前不久，市场监管总局对电商巨头阿里巴巴实施"二选一"垄断行为作出了行政处罚，处以罚款182亿元，占阿里巴巴2019年国内销售额的4%，这张罚单也破了中国反垄断罚款迄今为止的记录。

之前有消息预计，美团可能也会被处以销售额4%的罚款。《华尔街日报》于今年8月援引知情人士报道称，中国反垄断监管部门准备对美团处以约10亿美元（约65亿人民币）罚款。

周五公布的针对美团的行政处罚决定书显示，美团在调查开始前主动承认实施"二选一"行为并供述违法事实、在调查过程中主动提供执法机构尚未掌握的重要证据、停止"二选一"行为并全面自查整改、积极退还收取的独家合作保证金。市场监管总局综合考虑多种因素后作出上述处罚决定。

中国加强整顿科技公司 高额罚款 10月8日,中国市场监管总局对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。今年4月，阿里巴巴也因实施“二选一”垄断行被处以罚款182亿元，占该企业2019年国内销售额的4%，这张罚单也破了中国反垄断罚款迄今为止的记录。

中国加强整顿科技公司 美团《焚书坑》坑了自己 美团股价自2月份达到历史最高点以来，迄今已经下跌超过1万亿元（1542.8亿美元）。它尤其在对待其送货员和侵犯消费者权益方面受到批评，多次被法庭裁定赔偿合计数百万元。今年4月，美团成为反垄断调查的目标，一个月后，其创始人兼首席执行官王兴发布了唐诗《焚书坑》，被人认为是借古讽今，批评政府和习近平，其股票遭到抛售。

中国加强整顿科技公司 英媒：支付宝将被拆分 据《金融时报》9月消息，中国计划拆分支付宝，并为蚂蚁集团旗下的“花呗”和“借呗”贷款业务另设应用程序。早在今年4月的约谈中，因垄断遭批的蚂蚁集团被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”的连接。据悉，蚂蚁集团答应将能影响到借贷决定的用户数据，交给国家拥有部分控制权的一家全新信用评分合资企业。

中国加强整顿科技公司 支付宝的“厄运”去年底开始 2020年11月，拥有中国最大数字支付平台支付宝的蚂蚁金服集团的港沪IPO计划被叫停。蚂蚁金服的创始人马云、也是电子商务巨头阿里巴巴的联合创始人，此前公开批评金融管制规定。后来数月之久马云没有出现在公众视野。这是支付宝“厄运”的开始。

中国加强整顿科技公司 腾讯半年内市值蒸发2.24亿 中国最大的游戏和社交媒体公司腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。今年4月,腾讯因未向反垄断监管机构报告过去的交易而被罚款50万元，7月,该公司合并虎牙和斗鱼的计划被官方叫停。8月，新规禁止青少年每周玩电子游戏超过3小时，冲击公司游戏业务。

中国加强整顿科技公司 滴滴上市刚刚几天 中国打车叫车公司滴滴今年6月30日在纽约首次公开募股后仅数天，便成为当局网络安全调查的目标，其应用程序从应用程序商店被删除，并禁止注册新用户。这一打击令滴滴蒸发市值约370亿美元，或超过募股40%的价值。此外，滴滴处理其数据管理和监测活动手段也受到诟病。据悉，该公司正在与国有西通信息公司进行相关的谈判。

中国加强整顿科技公司 监管部门进驻滴滴出行 今年7月，中国国家网信办宣布，监管部门进驻滴滴出行等7家公司，对其进行网络安全审查。根据网信办最新发布《网络安全审查办法》修订草案，拥有百万以上用户个人信息的科技企业在境外上市前，必须接受官方部门的安全审查。中国网信办还出台了《网络安全三年行动计划》。

中国加强整顿科技公司 海外上市前将数据移交给国家控制的公司 有滴滴的前车之鉴，Keep、喜马拉雅等数家中企取消了赴美IPO的计划。8月，中国监管机构考虑一项新的计划：如果握有丰富数据的公司想在美国上市，就得将其数据管理和监督权移交给第三方最好是国家控制的公司，这样可以有效限制它们将中国国内数据转移到海外的能力。



大约一年以来，中国当局针对本土科技巨头采取了一系列的监管措施，包括对阿里巴巴和美团网发起反垄断调查。中国央行行长易纲本周四在一次会议上表示，北京政府将继续打击金融科技业垄断。

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