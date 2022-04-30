 因乌战日本国内修宪争议重起 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2022

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时政风云

因乌战日本国内修宪争议重起

俄罗斯侵略乌克兰战争重新引发日本有关本国和平主义宪法的讨论。

目前日本国内对修改宪法第九条的态度为大约一半支持、一半反对（资料里图片）

目前日本国内对修改宪法第九条的态度为大约一半支持、一半反对（资料里图片）

（德国之声中文网）在首相岸田文雄的执政党自民党内，要求修改已有75年历史的本国“和平主义”宪法的呼声高涨。最新民意调查结果显示，日本国民在此问题上意见分歧，支持者、反对者各占大约一半。   

根据 "和平主义 "宪法第9条，日本在任何情况下都“放弃将战争作为国家权利、将威胁或使用武力作为解决国际争端的手段”。  

共同社周一（5月2日）公布的一项民意调查显示，目前有50%的人赞成修改第9条，48%的人反对。以前右翼保守派首相安倍晋三为首的修订和平宪法的支持者认为，现有宪法与独立国家身份并不相符，因为，它是由当时的占领国美国强加给日本的。他们要求， “自卫队”应名正言顺称为国家军队。事实上，长期以来，日本已拥有一支现代化军队。

前右翼保守派首相安倍晋三是修订和平宪法的支持者（资料图片）

前右翼保守派首相安倍晋三是修订和平宪法的支持者（资料图片）

 

日本的宪法于1947年5月3日生效，沿用至今。该国并设“宪法日”，为公共假日。与联邦德国不同，受和平宪法限制，日本不能向乌克兰提供武器。不过，它仍首次向一交战方提供了军事物资，其中包括防弹背心和防化学武器保护服。  

德国总理肖尔茨上周访问东京时，这两个G7伙伴国同意在乌克兰战争问题上密切双边合作。   

呼吁修宪者同时强调了北京可能效法俄罗斯对乌克兰的做法攻击民主制台湾的危险，以及来自朝鲜的导弹威胁。 

宪法修正案需在国会两院获三分之二多数，然后交由全民公决。  

（德新社） 

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