因乌克兰战争与普京决裂？又一俄高官辞职

（德国之声中文网）自俄罗斯入侵乌克兰以来，已有多名克里姆林宫的官员辞职不干。阿纳托利·丘拜斯（Anatoly Chubais）成为他们当中级别最高的一位。彭博社引述消息人士报道称，他是因为反对乌克兰战争而辞职。

"丘拜斯是主动请辞。至于他是否离开（俄罗斯），是他个人的事"，普京的新闻秘书佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三对国际文传电讯社表示。

丘拜斯2020年起担任负责总统与国际组织联络事务的特别专员。他也被视为俄罗斯前总统叶利钦在1990年代经济改革的主要设计师之一。

有俄罗斯媒体报道，丘拜斯已到达土耳其。路透社则援引消息人士报道称，他不打算返回俄罗斯。

俄罗斯各地反战抗议不间断 她在俄罗斯“新闻联播”直播时这样抗议！ 3月15日，这张图刷屏！俄罗斯官媒第一频道制作人奥夫扬尼科娃(Marina Ovsyannikova)日前在现场新闻直播时高举反战标语和呐喊口号。标语写着：“停止战争。不要相信那些宣传。你们被骗了”。她还高喊口号谴责俄罗斯在乌克兰的军事行动。事发后，直播中断。

俄罗斯各地反战抗议不间断 奥夫扬尼科娃担心被刑法追究 遭拘捕后，经过14小时审问，奥夫扬尼科娃在15日被释放。法官命令她为藐视抗议立法支付3万卢布（约280美元，247欧元）的罚款。她说，“我不是英雄，我对我的安全非常担忧。”

俄罗斯各地反战抗议不间断 为什么要攻打邻居？ 在圣彼得堡，周四晚上数百人聚集抗议。示威者问：为什么要攻打邻居？示威者后来被警方驱散，有报道称90多人被抓。

俄罗斯各地反战抗议不间断 “不要战争！” 圣彼得堡抗议者高喊口号：“不要战争！”许多俄罗斯人与乌克兰人关系密切，包括不少跨境家庭。

俄罗斯各地反战抗议不间断 警方的回应 尽管当局禁止抗议并对威胁抗议者实施严厉惩罚，活动人士说，已经有44个城市发生了示威活动。照片上显示莫斯科警察正在前往抗议现场。

俄罗斯各地反战抗议不间断 抗议和逮捕 活动人士说，已有1700多名抗议者被拘捕。这张照片显示了莫斯科一个警察拘捕抗议者的场景，当时人们聚集在市中心的普希金广场上表达抗议。

俄罗斯各地反战抗议不间断 声援乌克兰 “不要战争! 撤回军队！”这是圣彼得堡这位年轻妇女举起的抗议牌上写的内容。

俄罗斯各地反战抗议不间断 警察抬走抗议者 俄罗斯当局以新冠疫情为由禁止示威活动，但目击者拍摄记录了警察的暴力行为。

俄罗斯各地反战抗议不间断 警车上的抗议 一名抗议者被押上警车，但他仍然展示出画在手背上的和平标志。 作者: Claudia Dehn



后苏联时代的权力人物

华盛顿邮报记者大卫·霍夫曼（David Hoffman）在他的《寡头》（The Oligarchs）一书中，将丘拜斯描述为在苏联解体后的时代掌控和统治俄罗斯的大亨巨头之一。尽管他近一段时间更为频繁地呼吁经济改革，但丘拜斯从未与普京闹翻。

2020年丘拜斯辞去国有科技企业俄罗斯纳米技术公司（RUSNANO）的领导职务后，普京请他出任总统特使，负责处理与以可持续发展为目标的国际组织的关系。

乌克兰战争爆发后，丘拜斯在社交媒体上贴出过一张被谋杀的反对派政治家、前副总理涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的照片。涅姆佐夫是普京的批评者，反对俄罗斯吞并克里米亚以及在乌克兰东部的战争，2015他在克里姆林宫附近被枪杀。

丘拜斯最近一次在脸书上发帖，向同为经济学家和战友的叶戈尔·盖达尔（Yegor Gaidar）表示敬意，后者也曾试图巩固俄罗斯在后苏联时期的转型。丘拜斯写道，盖达尔2009年去世后，一个时代终结了。"看来，盖达尔比我更好地理解了战略风险--是我犯了错误。"

据俄罗斯媒体报道，2018年之前担任俄副总理的阿尔卡季·德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)于上周辞去了由政府支持的斯科尔科沃基金会(Skolkovo)的负责人职位。德沃尔科维奇也是世界国际象棋联合会主席，他是截至目前多名公开反战的俄联邦前高官之一。

专题报道：俄罗斯入侵乌克兰

（路透社、国际文传电讯社）

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