因乌克兰战争与普京决裂？又一俄高官辞职

克里姆林宫负责国际组织事务的外交特使丘拜斯（Anatoly Chubais）已经辞职并离开俄罗斯。他是乌克兰战争爆发以来主动辞职的级别最高的俄罗斯官员。
（德国之声中文网）自俄罗斯入侵乌克兰以来，已有多名克里姆林宫的官员辞职不干。阿纳托利·丘拜斯（Anatoly Chubais）成为他们当中级别最高的一位。彭博社引述消息人士报道称，他是因为反对乌克兰战争而辞职。
"丘拜斯是主动请辞。至于他是否离开（俄罗斯），是他个人的事"，普京的新闻秘书佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三对国际文传电讯社表示。
丘拜斯2020年起担任负责总统与国际组织联络事务的特别专员。他也被视为俄罗斯前总统叶利钦在1990年代经济改革的主要设计师之一。
有俄罗斯媒体报道，丘拜斯已到达土耳其。路透社则援引消息人士报道称，他不打算返回俄罗斯。
华盛顿邮报记者大卫·霍夫曼（David Hoffman）在他的《寡头》（The Oligarchs）一书中，将丘拜斯描述为在苏联解体后的时代掌控和统治俄罗斯的大亨巨头之一。尽管他近一段时间更为频繁地呼吁经济改革，但丘拜斯从未与普京闹翻。
2020年丘拜斯辞去国有科技企业俄罗斯纳米技术公司（RUSNANO）的领导职务后，普京请他出任总统特使，负责处理与以可持续发展为目标的国际组织的关系。
乌克兰战争爆发后，丘拜斯在社交媒体上贴出过一张被谋杀的反对派政治家、前副总理涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的照片。涅姆佐夫是普京的批评者，反对俄罗斯吞并克里米亚以及在乌克兰东部的战争，2015他在克里姆林宫附近被枪杀。
丘拜斯最近一次在脸书上发帖，向同为经济学家和战友的叶戈尔·盖达尔（Yegor Gaidar）表示敬意，后者也曾试图巩固俄罗斯在后苏联时期的转型。丘拜斯写道，盖达尔2009年去世后，一个时代终结了。"看来，盖达尔比我更好地理解了战略风险--是我犯了错误。"
据俄罗斯媒体报道，2018年之前担任俄副总理的阿尔卡季·德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)于上周辞去了由政府支持的斯科尔科沃基金会(Skolkovo)的负责人职位。德沃尔科维奇也是世界国际象棋联合会主席，他是截至目前多名公开反战的俄联邦前高官之一。
（路透社、国际文传电讯社）
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