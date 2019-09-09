因为香港:德国自民党主席与西门子老总打嘴仗

(德国之声中文网) 林德纳(Christian Lindner)在9月11日的议会演讲中，强调在面对中国时，捍卫西方自由价值观不仅仅是德国政界的任务，也是德国企业界的任务。他专门提到了在中国经营大量业务的西门子集团，指责其总裁凯飒(Joe Kaeser)"在抨击德国选项党、抨击美国总统特朗普时从来就是毫无忌讳，但是在面对中国政府时，凯飒却警告德国各界，认为不应当对北京进行过于激烈的批评"。林德纳认为，良好的生意往来固然很重要，但是经济自由与社会自由不应当被割裂。

林德纳议会演讲之后几分钟，凯飒就通过推特反唇相讥："瞎说！我没有警告大家不要对中国政府发表批评，而是呼吁，不要让对立升级，呼吁大家谨慎、开展旨在寻求解决问题的对话。负责任的经济总是在寻求解决问题的方案，而不是像林德纳那样拒绝。"

9月8日，刚刚随默克尔访问中国归来的西门子总裁凯飒在接受德国RND报业联盟专访时表示，如果德国国内的就业岗位取决于我们如何对待棘手的话题，那么，就不应当去强化普遍的愤懑之情，而是综合考虑各种立场与措施。"德国必须特别权衡价值观与利益。"

西门子总裁凯飒

"西门子员工的薪水由全球客户支付，而非德国纳税人"

凯飒在推特上的反击，很快就演变成了一场他与林德纳之间的嘴仗。走下讲坛、回到议员席的林德纳，也立刻拿起手机发推回应："我姑且忽略您推特中最后一句的攻击。负责任也包括：对所有人都发出明确的言辞。不仅仅是对特朗普，也应该对中国。在中国议题上，我们不能只顾生意。而在访问中国前后，您的言辞却是另外一副样子。要是您现在能更加有所区分地看待这个议题，我对此表示欢迎。"

凯飒则再次回应："这不是攻击，而是事实。讽刺的是，现在付出代价的却是社民党 (注：与黄之锋见面的外长马斯为社民党籍)。我的观点在访问中国前、中、后都是一样的，您可以参考我发表的声明，而不是参考那些大字标题、内容单薄的媒体(注：暗讽《图片报》)。"不甘示弱的林德纳则进一步回击说，"本来是想给个台阶下的，既然您不想：您在对待特朗普和对待中国时的双重标准，就是机会主义。"

两人在推特上你来我往之时，《时代周报》一名记者也插话，问林德纳与凯飒是否愿意就这场"关于'负责任'的有趣争论"在报纸上进一步详述。结果，凯飒回应这名记者："该说的我已经都说了。'除此之外'我还必须领导一家每日营业额高达4亿欧元、拥有38.7万勤奋员工的企业。这些员工的薪水来自于203个国家的客户，而不是这里的纳税人。"

2018年，西门子集团获得的中国客户订单额高达85亿欧元，占全球订单总额的15%。而其德国本土订单量的占比也不过20%。

不满默克尔拒见黄之锋

林德纳在周三的议会演讲中，还攻击了德国总理默克尔的中国立场。"中国是德国最重要的贸易伙伴，所以我们需要重视我们自己的竞争力以及公正的贸易规则。同时，中国也是我们的竞争对手，这不仅限于经济方面，也涉及我们的自由主义根基。"他指出，中国对包括外企员工在内的全面监控，这也是对德国社会言论自由等基本权利的威胁。"默克尔总理，我们不能接受这种恐吓，所以我对您不与来德的香港民主人士黄之锋会面表示非常遗憾。"

德国自民党通常主要代表经济界的利益，在2017年联邦议会大选时，该党竞选纲领中的对中国立场为：在全球竞争中，德国作为一个整体与美国、中国竞争，所以德国需要将各州的教育标准统一起来；在捍卫全球的人权与自由事业中，德国应当加强同美国、中国、法国、西班牙、印度、巴西等国的公民社会、经济领域之对话；同时，德国应当促进全球自由贸易、反对日益增长的贸易保护主义倾向。

党主席林德纳在今年4月的党代会上，花了大量篇幅来描述中国的快速发展，并借此批评德国现行的经济政策；他当时在演讲中说，照这样下去，大家都不得不学习中文这门非常艰深的语言："中国在全球的影响力正日益扩大，并且正在成为一个试图将自己的规则拓展到国外的全球霸权。北京正富有战略地、目标明确地、有时也咄咄逼人地贯彻自己的利益。……我说这些，并不是为了激起大家对黄种人的恐惧，也不是为了叫大家闭关自守，而是为了呼吁大家从舒适区中醒来，不要再安于做旁观者。"