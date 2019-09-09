 因为香港:德国自民党主席与西门子老总打嘴仗 | 经济纵横 | DW | 12.09.2019

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经济纵横

因为香港:德国自民党主席与西门子老总打嘴仗

在周三的德国联邦议会辩论中，在野的自民党主席林德纳向西门子“开火”，指责集团总裁凯飒只敢抨击德国国内的极右势力，在中国问题上却因忌惮商业利益而不敢捍卫自己的自由价值观。凯飒则在推特上反唇相讥。

Bundestag - Generaldebatte | Christian Lindner (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

自民党主席林德纳

(德国之声中文网) 林德纳(Christian Lindner)在9月11日的议会演讲中，强调在面对中国时，捍卫西方自由价值观不仅仅是德国政界的任务，也是德国企业界的任务。他专门提到了在中国经营大量业务的西门子集团，指责其总裁凯飒(Joe Kaeser)"在抨击德国选项党、抨击美国总统特朗普时从来就是毫无忌讳，但是在面对中国政府时，凯飒却警告德国各界，认为不应当对北京进行过于激烈的批评"。林德纳认为，良好的生意往来固然很重要，但是经济自由与社会自由不应当被割裂。

林德纳议会演讲之后几分钟，凯飒就通过推特反唇相讥："瞎说！我没有警告大家不要对中国政府发表批评，而是呼吁，不要让对立升级，呼吁大家谨慎、开展旨在寻求解决问题的对话。负责任的经济总是在寻求解决问题的方案，而不是像林德纳那样拒绝。"

9月8日，刚刚随默克尔访问中国归来的西门子总裁凯飒在接受德国RND报业联盟专访表示，如果德国国内的就业岗位取决于我们如何对待棘手的话题，那么，就不应当去强化普遍的愤懑之情，而是综合考虑各种立场与措施。"德国必须特别权衡价值观与利益。"

Deutschland Siemens Jahrespressekonferenz | Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender (picture-alliance/dpa/T. Hase)

西门子总裁凯飒

"西门子员工的薪水由全球客户支付，而非德国纳税人"

凯飒在推特上的反击，很快就演变成了一场他与林德纳之间的嘴仗。走下讲坛、回到议员席的林德纳，也立刻拿起手机发推回应："我姑且忽略您推特中最后一句的攻击。负责任也包括：对所有人都发出明确的言辞。不仅仅是对特朗普，也应该对中国。在中国议题上，我们不能只顾生意。而在访问中国前后，您的言辞却是另外一副样子。要是您现在能更加有所区分地看待这个议题，我对此表示欢迎。"

凯飒则再次回应："这不是攻击，而是事实。讽刺的是，现在付出代价的却是社民党 (注：与黄之锋见面的外长马斯为社民党籍)。我的观点在访问中国前、中、后都是一样的，您可以参考我发表的声明，而不是参考那些大字标题、内容单薄的媒体(注：暗讽《图片报》)。"不甘示弱的林德纳则进一步回击说，"本来是想给个台阶下的，既然您不想：您在对待特朗普和对待中国时的双重标准，就是机会主义。"

两人在推特上你来我往之时，《时代周报》一名记者也插话，问林德纳与凯飒是否愿意就这场"关于'负责任'的有趣争论"在报纸上进一步详述。结果，凯飒回应这名记者："该说的我已经都说了。'除此之外'我还必须领导一家每日营业额高达4亿欧元、拥有38.7万勤奋员工的企业。这些员工的薪水来自于203个国家的客户，而不是这里的纳税人。"

2018年，西门子集团获得的中国客户订单额高达85亿欧元，占全球订单总额的15%。而其德国本土订单量的占比也不过20%。

DW.COM

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为警醒德国人，德国自民党主席在党代会致辞中花了大量篇幅来描述中国的快速发展，并批评德国现行的经济政策，他说，照这样下去，大家都不得不学习中文这门非常艰深的语言。 (26.04.2019)

《明镜周刊》本周一报道，德国自民党主席林德纳不久前访问北京期间，因之前与香港泛民派议员的会晤而遭中方冷遇。一同访华的自民党议员基尔-萨莱对德国之声表示，近年来，中国方面在此类会谈中的姿态明显变得强硬。 (24.07.2019)

根据民调预测结果，9月24日举行的德国联邦议会大选中，有望达到5%票数门槛、从而进入议会的政党总共有六个，分别是现在执政的联盟党与社民党、在野的绿党与左翼党、此前不在议会内的自民党以及德国选项党。他们又各自有着怎样的对华立场？ (21.09.2017)

不满默克尔拒见黄之锋

林德纳在周三的议会演讲中，还攻击了德国总理默克尔的中国立场。"中国是德国最重要的贸易伙伴，所以我们需要重视我们自己的竞争力以及公正的贸易规则。同时，中国也是我们的竞争对手，这不仅限于经济方面，也涉及我们的自由主义根基。"他指出，中国对包括外企员工在内的全面监控，这也是对德国社会言论自由等基本权利的威胁。"默克尔总理，我们不能接受这种恐吓，所以我对您不与来德的香港民主人士黄之锋会面表示非常遗憾。"

德国自民党通常主要代表经济界的利益，在2017年联邦议会大选时，该党竞选纲领中的对中国立场为：在全球竞争中，德国作为一个整体与美国、中国竞争，所以德国需要将各州的教育标准统一起来；在捍卫全球的人权与自由事业中，德国应当加强同美国、中国、法国、西班牙、印度、巴西等国的公民社会、经济领域之对话；同时，德国应当促进全球自由贸易、反对日益增长的贸易保护主义倾向。

党主席林德纳在今年4月的党代会上，花了大量篇幅来描述中国的快速发展，并借此批评德国现行的经济政策；他当时在演讲中说，照这样下去，大家都不得不学习中文这门非常艰深的语言："中国在全球的影响力正日益扩大，并且正在成为一个试图将自己的规则拓展到国外的全球霸权。北京正富有战略地、目标明确地、有时也咄咄逼人地贯彻自己的利益。……我说这些，并不是为了激起大家对黄种人的恐惧，也不是为了叫大家闭关自守，而是为了呼吁大家从舒适区中醒来，不要再安于做旁观者。"

 

外部链接

RND: So bilanziert Siemens-Chef Kaeser Merkels China-Reise

凯飒接受RND报业联盟专访 (德文)

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