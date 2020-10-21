因"严重不良反应"，巴西叫停中国疫苗临床实验

（德国之声中文网）这款名为"CoronaVac"的疫苗由中国科兴生物公司（Sinovac)研发，几个月来，中国科兴正在同圣保罗国立布坦坦研究所（Butantan Institut）在巴西进行这款疫苗的临床实验和生产。

圣保罗州政府在一项声明中称，"很遗憾从媒体获知临床试验被叫停的消息，而不是按照惯例从巴西卫生局直接获取信息。"布坦坦研究所也在一份声明中称，巴西卫生当局Anvisa的决定令他们感到惊讶。该研究所宣布将于星期二为此举行新闻发布会

中国疫苗在巴西开展疫苗实验以来，该国国内一直对此存在争议。巴西总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro ）并不讳言，他对这款中国疫苗的有效性表示怀疑。上个月，他更公开表示，巴西民众不应当被当成作实验的小白鼠。稍后，巴西卫生部长爱德华多·帕祖洛（ Eduardo Pazuello）也宣布，巴西将只会购买布坦坦研究所在巴西本土生产的新冠疫苗。

2018年的总统大选中，现任总统博尔索纳罗就曾多次公开表达他对中国的极端不信任，不过，就任总统后，博尔索纳罗的对华措辞略趋缓和。

巴西卫生当局Anvisa称，10月29日发生的一起事件促使他们做出叫停疫苗临床实验的决定，但并未说明具体发生了什么事情，也没有解释十月发生的事情为何现在才做出叫停决定。Anvisa的声明中称:"暂停临床实验后，将不得给新的志愿者接种疫苗。"

布坦坦研究所所长库瓦斯（ Dimas Covas）周一晚些时候接受电视台采访时表示，曾发生过一名志愿者死亡的事件，但死亡原因同疫苗并没有关系。他说："Anvisa的决定令我们感到难以理解，因为这一切同疫苗毫无关系。目前已有超过一万名志愿者在参与临床实验。"

临时叫停药物或疫苗试验的情况并不少见。在成千上万的志愿者当中如果有人生病或出现其他异常，那么通过叫停，研究人员可以就排查这些问题的原因是药物或疫苗的副作用抑或只是偶然事件。前不久，两个制药企业也曾叫停在美国开展的一项新冠疫苗临床实验，目前这项临床实验已经得以恢复。

巴西目前共有六个联邦州参与了这项同中国合作的疫苗临床实验，其中也包括巴西首都巴西利亚。

上个月，巴西政界就科兴生物疫苗CoronaVac 发生争执之后，卫生当局Anvisa批准了一项从中国进口六百万剂疫苗的计划。但该机构当时也表示，这些疫苗必须在巴西接受认证许可后，才可用于接种。上周一，圣保罗州卫生部长戈林奇廷（Jean Gorinchteyn）表示，首批12万剂疫苗将于本月20日运抵圣保罗国际机场。戈林奇廷说："我们将会严格遵守防疫规定，直到获得许可后，才会为公众社会提供疫苗。"

巴西是当前世界上新冠疫情最为严重的国家之一。根据最新发布的统计数据，截至11月9日20时，巴西确诊新冠感染人数为5675766例；11月9日新增死亡病例264例，累计死亡162638例。

路透社报道说，总部位于北京的科兴并没有立即回复媒体的置评请求。尚无其他进行科兴疫苗试验的国家宣布暂停试验。后期阶段临床试验同时还在印尼和土耳其进行。

科兴疫苗是中国根据一项紧急使用计划为数十万人接种的三种试验性新冠病毒疫苗中的一种，中国卫生部门官员在10月20日表示，临床试验中并未观察到有严重的副作用。

达扬/叶宣（路透社、美联社）

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