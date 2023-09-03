因专机故障取消外访白耗资金超10万欧 德外长被指烧钱、不环保

（德国之声中文网）德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock，绿党）8月份因政府专机连续出现故障，取消了原定的太平洋之行。然而这次未竟之行仅是给外交部就造成逾10万欧元的费用。根据《明镜》杂志本周六（9月3日）引用部长回复左翼党的相关提问。根据内部计算，至少耗费了10.4万欧元的费用。其中包括了贝尔伯克的员工以及另外5名人员从阿联酋乘坐普通民航返回的费用。

因政府专机连续发生故障，德国外长贝尔伯克8月中旬被迫取消了她为期一周的太平洋访问行程。政府专机故障频发，不仅留下了技术方面的谜团，也使德国的国家形象严重受损。她当时曾尝试两次乘坐一架A340型政府飞机从阿布扎比前往澳大利亚，但均未成功。最终只搭乘阿联酋航空公司（Emirates）的航班返回汉堡。

飞机迫降、访问取消：德国政府专机故障频发

专机从柏林起飞后，原计划在阿布扎比作短暂停留并加满燃油，然后再度起飞，不过从阿布扎比起飞后不久，机长发现两侧襟翼无法正常收起，不得不在阿布扎比上空盘旋两个小时之久，并排放了大约80吨飞机燃油后，才得以重新在阿布扎比机场降落。根据《明镜》杂志，外交部提到的费用只是额外费用的一部分。来自航空界的消息人士指出，仅释放出的燃油费用就很可能远远超过了民航航班机票的费用。

德国联邦议院左翼党议员塞维姆·达格德伦（Sevim Dagdelen）对贝尔伯克提出了严厉的批评。她指责绿党言行不一。她表示：“如果贝尔伯克外长更多地使用民航航班，就像她曾经说过的那样，那么对纳税人来说将更加经济实惠，也更利于环保。”

（法新社等）

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