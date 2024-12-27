回顾2024国际年度大事
回想2024年国际上发生哪些事？你还记得多少？DW为你精选15张照片，以图像的方式回顾这一整年。
日本能登半岛强震
1月1日，日本石川县能登半岛发生规模7.6的强震，西海岸遭海啸袭击。这场震灾导致数百人罹难，上千人受伤。
巴西嘉年华
2月9日，巴西里约热内卢的嘉年华最让人难忘的身影，或许是掀起巴西“踩高跷”热潮的艺术家Raquel Potí，媒体形容她是里约嘉年华的“谬思”。
伦敦班克斯新作
3月18日，英国 伦敦街头出现一幅新的班克斯（Banksy）作品：光秃秃的大树后面，斑驳的墙面喷上了绿色喷漆，看起来像树木长出枝叶。不过，这幅作品后来被人用白漆破坏。
德国大麻合法化
4月1日，德国大麻合法化法案生效，成年人身上可携带大麻至多25克，在家里则可种植至多3株。许多人聚集在柏林勃兰登堡门前，庆祝法案上路。
希腊雅典沙尘暴
4月23日，希腊雅典的天空变成一片血红。这是希腊自2018年以来最严重的沙尘暴，来自撒哈拉沙漠的沙尘让民众呼吸困难，急诊室收治的患者人数也随之增加。
巴西史上最严重水灾
5月5日，巴西南部城镇大水未退。当地自4月底开始淹大水，超过180人丧命。这被视为巴西历史上最严重的水灾。
希腊波塞冬神殿的满月
5月23日，希腊波塞冬神殿背后升起的满月令全世界屏息。5月春天时节出现的满月又被称为“花月”，每年都吸引许多天文迷和摄像师观月。
欧洲杯在德国举行
6月19日，德国击败匈牙利，闯入欧洲国家杯16强。这场足球盛事今年自6月至7月在德国举行，最终由西班牙夺冠。世界各地球迷涌入德国之际，恶名昭彰的德铁误点也再遭批评。
泰勒·斯威夫特德国巡演
7月17日，美国流行歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）世界巡演来到了德国西部的盖尔森基兴（Gelsenkirchen）。演出期间，这座城市曾短暂为她改名，甚至特制路标。
奥运在巴黎
7月26日，巴黎奥运登场。这是史上第一次，奥运开幕式打破传统，不在体育场馆内举行，而是让运动员乘船航行塞纳河入场，沿途经过艾菲尔铁塔、卢浮宫等重要地标。
衝浪一瞬间
7月29日，运动摄像师布鲁伊勒（Jerome Brouillet）捕捉到巴西衝浪选手梅迪纳（Gabriel Medina）乘著大浪、在空中一跃而起。这或许是巴黎奥运期间最令人惊叹的画面。
德国德累斯顿大桥倒塌
9月11日，位于德国东部城市德累斯顿、横跨易北河的卡罗拉大桥一部分倒塌，所幸无人伤亡。德国约有4万座重要桥梁，其中5000座急需修缮。
西班牙豪雨成灾
10月29日，西班牙东南部24小时内迎来往年一整年的降雨，导致230人死亡，政府遭批未能及时向民众示警。欧盟委员会主席冯德莱恩说，这是气候变迁下充满戏剧性的现实。
多个台风重创菲律宾
11月17日，菲律宾马尼拉遭“万宜”台风侵袭，沿海浪高可达14公尺，光是吕宋岛就有120万人被迫暂时撤离。10月下旬起，菲律宾一个月内经历了6个台风，饱受重创。
浴火重生的巴黎圣母院
12月7日，巴黎圣母院浴火重生。自2019年4月惨遭祝融，经过5年的重建，终于重新开放。美国准总统特朗普、乌克兰总統泽连斯基等政要，都出席了开幕仪式。