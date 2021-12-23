回顾2021挑战 欧盟代表点名中国 

(德国之声中文网) 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)周一 (12月27日)于欧盟官方网站发表年度回顾长文时表示，欧盟必须下定决心来应对剧烈变化的地缘政治情势。

他提到，欧盟将在中国问题上保持团结，把中国视为合作伙伴、竞争者和系统性的对手。他说：「2021年，中国国内人权状况的恶化，其在区域内的行为、制裁欧洲议会议员和其他欧盟官方机构的决定，以及近期对立陶宛的胁迫，都造成了损害。」

博雷利强调，未来会把重点放在使欧盟在整个印太地区的伙伴关系更加多样化，促进欧盟在该地区的参与，在贸易和投资、安全问题，例如海上或网络安全进行更多的合作。

他表示，年底欧盟就中国和印太问题举行了和美国的密切磋商，并同意启动欧美关于安全和国防的专门对话。他也提到，6月访问雅加达巩固了欧盟与东盟的接触，欧盟也与中亚进行了更密切的接触，并开始改善与海湾国家的合作。

提到美国时，博雷利认为美国总统拜登2021年上任后重启了欧美关系，也在气候变化、伊朗核谈判和公司税收方面的谈判有了进展，但是在撤军阿富汗和澳英美安全联盟(AUKUS)的发展上却有未尽如人意之处。

2022捍卫欧盟价值观

谈到乌克兰和白俄罗斯间的冲突威胁，博雷利说欧盟以坚定和统一的方式向合作伙伴提供了政治和行动支持，支持乌克兰抵制来自俄罗斯的压力。

博雷利也谈到了世界所面临的地缘政治危机，像是白俄罗斯、乌克兰、马里、苏丹、阿富汗、埃塞俄比亚和委内瑞拉的情势，表示欧洲人不能只活在自己的「安全泡泡」中。

在新冠疫情方面，博雷利表示，欧盟自2020年12月以来也不间断地出口新冠疫苗，在总共生产的20亿剂疫苗中，欧盟已向61个国家出口了超过11亿剂，捐赠了超过3.85亿剂，超过了年底前捐赠2.5亿剂的目标。而欧盟新的目标是在2022年中期前捐出共7亿剂疫苗。

他提到，60%欧洲人接受了两剂疫苗、南美洲为61%、北/中美洲和加勒比地区为56%、大洋洲为57%、亚洲为53%，但非洲仅为8%。各大洲之间不平等的疫苗接种率显示加快捐赠和开发当地疫苗生产能力的必要性，特别是在非洲。

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