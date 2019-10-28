 回顾统一：德国政府谨慎下评语 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2020

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时政风云

回顾统一：德国政府谨慎下评语

德国即将迎来统一30年纪念日。两德统一在历史上是辉煌一页，但对于生活在德国东部的人来说，这段历史也充满艰难苦涩。

Symbolbild Tag der Deutschen Einheit (picture-alliance/dpa)

（德国之声中文网）德国政府每年发布的《统一形势报告》的作用有点像老师开出的成绩单：意在用积极例证、适当指出不足和强调潜力来激励学生上进。它不能过于严格而让人灰心丧气，所以赞扬、信心和鼓励必不可少。

经济：还有向上空间

报告对来自东部各州的经济数据的评价是"良好，但还不够好"。报告指出，东部仍然缺少大型跨国公司和实力雄厚的中型企业。一些地区的城市化步履迟缓、人口流失阻碍了经济更快发展。柏林墙倒塌30年后，东部州的人均GDP仍低于全德平均水平，低于平均线约20%。

但如果从居民的人均可支配收入来看，情况就显得好一些。2018年东部居民的人均收入已超过了全德平均水平的88%。萨克森、勃兰登堡州的水平甚至已经赶上了西部的"最后一名"萨尔州。

为了鼓舞信心，报告作了一番比较：德国东部的经济实力同法国不少地区不相上下，明显高于波兰。莱比锡及周边地区的人均GDP已几乎达到欧盟平均水平。

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两德统一多年 东西差距仍大

整体来说，德国东部的经济规模1990年以来翻了两番，经济发展趋势"积极"。最明显的体现包括失业率的降低以及企业和科研方面的健康发展布局，在许多领域显现出科研优势。此外，东部的环境和居住质量优于德国其它大部分地区。

历史背负和现实挑战

德国联邦政府的东部事务专员万德利茨（Marco Wanderwitz）指出，原东德地区的一个优势是，劳动人口的教育水平较高。但是当年"共产专制造成的伤害以及统一之后深刻的经济和社会巨变"是东部至今难以抹去的伤痛。这些变化给很多东德人带来的是忧患和不安，导致社会发生新的分化。

万德利茨对德新社指出，东部面临的一个紧迫问题是：与德国全境相比，右翼极端主义在东部赢得了更多的拥趸。民主因此受到"攻击性"的威胁，构成这个公民社会要面对的一个巨大挑战。

Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

东部事务专员万德利茨

这位东部事务专员表示，将发起一个公民对话，倾听民众诉求。他将同来自联邦、州、县、乡镇的政治决策者走访各地，与民众对话沟通。除了关注现实问题，议程还将包括清理反思东德独裁专制的历史。他表示，所有德国人都应意识到当年受害者经受的苦难，并形成对自由、民主和法治的认同基础。此外，东德公民的经历和人生价值也应得到应有的尊重和认同。

《统一形势报告》的终结评语是积极的：德国的统一有坚实的基础和值得共同期待的愿景："30年前我们通过和平革命实现了统一。我们在一个一体化的欧洲享受和平、自由和富足的生活。我们必须重新找回1990年的幸福感，我们有充分的理由对我们已经共同取得的成就感到庆幸。"

 

叶宣/李鱼（德新社、法新社等）

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