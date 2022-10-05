回眸建交50年：德中交往记事（下）

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中国与联邦德国1972年10月正式建立了外交关系。50年后的今天，德国与中国经济、社会、文化互动关系的紧密程度，已大大超出了人们之前的想象。德国之声带你一起回顾半个世纪德中交往的大事与小事。
引进德国技术修建的上海浦东磁悬浮列车线，2002年12月31日首航。正在上海访问的德国总理施罗德，与时任中国总理朱镕基乘坐了首次列车。
2003年非典（SARS）疫情在中国广东爆发后，德国向中国提供了1000万欧元资金用于抗疫。西门子和Dräger公司赠送了呼吸机，巴斯夫公司捐款10万元人民币。
2005年，德国化工巨头巴斯夫（BASF）与中国石化联合修建的南京一体化基地建成投产。两家合作伙伴共投资 29 亿美元。自90年代以来，巴斯夫还在上海、湛江、重庆等地建设了生产基地。大中华区是巴斯夫全球第二大市场，仅次于美国。2022年9月，巴斯夫宣布在湛江启动规模高达100亿欧元的投资项目。
德国最早的孔子学院2006年在柏林和埃尔朗根大学揭幕。孔子学院（资料图）一般与德国当地大学合办，参与大学的汉语教学和公共学术活动。德国共开设过19家孔子学院。近几年来，德国各界对中国政府通过这一文化机构对涉及中国的学术活动施加影响的担忧增加。已有多个德国大学终止或暂停与孔子学院的合作。
名为“德中同行”的合作交流活动历时三年，以“可持续发展的城市化进程”为主题，足迹遍及南京、重庆、成都、广州、武汉、上海等六座中国城市，图为2010年上海世博会上的“德中同行之家”，活动在世博会期间落下帷幕。
2009年法兰克福书展的主宾国是中国。法兰克福书展是全球最大的图书博览会。中国作为主宾国举办上百场专业出版活动和论坛。“中国文学之夜”、“小人书——中国连环画选展”等专题活动吸引了大量观众。
2011年，德国与中国举行了第一轮政府间磋商。图为她与时任中国总理温家宝在柏林。在这一机制下，两国内阁成员在政府总理的带领下，轮流前往对方国家进行对话和部长级的磋商。2021年的视频会谈，是默克尔任内最后一次磋商。
2014年3月，中国国家主席习近平首次访问德国。图为习近平与夫人彭丽媛在柏林总统府受到联邦总统高克及其伴侣沙德的欢迎。据中国媒体报道，两国领导人一致同意将两国关系由2010年建立的战略伙伴关系提升为全方位战略伙伴关系。2017年，习近平再次访德。
2019年9月，默克尔最后一次作为德国总理访问中国。在12次的访华行程中，几乎每一次默克尔都提出前往北京之外的省市访问。除了北京上海之外，她还访问过南京、西安、广州、天津、成都、合肥、杭州、沈阳、深圳、武汉。图为2019年默克尔考察“中德友好医院”武汉同济医院。
针对新疆少数民族人权遭侵犯，2021年3月，欧盟宣布对中国4名当事官员及新疆生产建设兵团公安局实施制裁。中国随即对欧洲10名个人和4个实体制裁施行反制裁，其中包括多位德国欧洲议会议员、德国学者及智库研究机构等。不久，欧盟冻结了已谈判多年的欧中投资协定。
2022年上任的德国“交通灯”政府相较于默克尔政府采取了更强硬的对华立场。9月，经济部长哈贝克（左）证实正在制定新的对华贸易政策，确保降低对中国原材料、电池和半导体产品的依赖性，承诺在与北京的贸易往来中德国不会再“天真”。社民党籍总理肖尔茨（右）上任后一直没有确定访华日程。消息人士透露，今年11月的访问计划已被推迟。
中德建交今年已到了50周年。在这个时机，世界格局已经有了翻天覆地的变化，而中国和德国在这方面都为这种变化起了相当大的作用。50年后的今天，中德关系正在发生重大的变化，严格地来说，从德国方面来说，其对华政策有了明显的范式的改变。而这种变化将对世界格局意味着什么？
在2022年的“多事之秋”，德中两国迎来了建交50周年纪念。疫情带来的限制和政治气氛的紧张是否使得两国之间的文化交流受到影响？活跃于德中文化圈的设计师何见平受德国外交部委托，设计了中德建交50周年纪念Logo。他在接受DW专访时讲述了设计背后的故事，以及自己对于文化交流的见解。
消息人士在推特上表示，德国联邦总理府私下透露，总理肖尔茨将推迟原定于今年11月第一周访问中国的计划。大约两周前，《南华早报》曾再度报道，德法两国领导人今年11月将先后访问北京与习近平举行会晤。
德中建交50年后的今天，双方关系目前处于什么样的状态，德国总理肖尔茨为何迟迟没有访问中国？德国今后将对中国采取何种路线，如何处理棘手的台湾问题？本台记者采访了柏林科学与政治基金会（SWP)中国问题专家安吉拉·施坦策尔（Angela Stanzel）博士。
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