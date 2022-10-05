回眸建交50年：德中交往记事（下）

2011年：德中政府磋商

2011年，德国与中国举行了第一轮政府间磋商。图为她与时任中国总理温家宝在柏林。在这一机制下，两国内阁成员在政府总理的带领下，轮流前往对方国家进行对话和部长级的磋商。2021年的视频会谈，是默克尔任内最后一次磋商。