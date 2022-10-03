回眸建交50年：德中交往记事（上）

1975年：施密特访华

1975年，联邦德国总理赫尔穆特·施密特访问中国，负责接待他的是时任国务院副总理邓小平。施密特是德中两国建交后首位访问中国的德国总理，也是唯一一位与毛泽东见过面的德国总理。卸任后，他也一直十分重视中国在世界舞台上的地位。施密特后来被中国官媒称为“帮助西方了解中国的老朋友”。