回應習近平獲第三任 美：對中態度不變

（德國之聲中文網）回應中共二十大後的最新進展，美國週一（10月24日）表示，中國領導人習近平打破慣例連任第3屆中共總書記，並不會改變美方對其立場，並強調保持雙方溝通渠道暢通的重要性。

路透社報導，國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行發布會上說，「我們確實注意到了中共二十大的結論」，但美方對中國態度將維持不變。

白宮重申拜登政府會持續「可靠地管理」（responsibly managing）與中國的競爭，並希望雙方在共同關切的領域上能進行合作。普萊斯說，這些「利益一致」的合作領域包括氣候變化、全球衛生、反毒及核武禁擴等。他強調：「這或許是我們擁有最重要的雙邊關係。」

拜習會晤消息

路透社指出，白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在一次單獨的簡報會上說，美國總統拜登和習近平以領導人身份已會面5次。 「維持對話很重要，我們會繼續努力保持（與中國）溝通渠道的暢通，這其中當然也包含了國家領導人層級的對話。」

今年11月，20國集團峰會（G20 Summit）將在印尼舉辦，外界好奇兩國領導人會否見面，皮埃爾表示無可奉告。

CNBC報導，自2020年1月起，習近平就沒有離開中國出訪其他國家。不過今年7月，在美國眾議院院長佩洛西拜訪台灣之後，拜登和習近平有透過電話討論20國集團峰會的會面安排。

《華爾街日報》8月也曾引述知情人士消息，表示中國官員正計畫安排習近平11月出訪東南亞，屆時將與拜登會面。

對此，北京智庫中國與全球化中心的創始人王輝耀（Wang Huiyao）向該報表示，如果習近平出席20國集團峰會，「這意味著中國將重啟與世界各國的互動。而恢復高層級的國際交流將推動商業界、學術界和其他領域之間的交流。」

美中衝突

中美關係於習近平任內急劇惡化，各國皆擔心世界前兩大經濟體的領導人可能會在台灣議題上發生衝突。週日（23日）習近平獲得前所未有的第三任期，更加鞏固了他的權力地位，被視為自毛澤東以來中國史上最強大的統治者。

同時，美國對中企的警戒心也日益升高。路透社24日報導，紐約檢察官起訴兩名中國公民，稱他們試圖阻撓一家中國電信巨擘的起訴案。

一位熟悉此事的知情人士指出，此案提及的中國電信巨擘就是華為，該公司因涉嫌間諜活動及技術竊盜，一直是美中爭端的導火線之一。

紐約檢察官說，這起案件只不過是中國更大規模試圖從事非法行為的縮影，並宣佈在另外兩起案件中，共11人因涉嫌替中國政府從事間諜活動或恐嚇中國異見人士而遭到指控。

（路透社、CNBC、華爾街日報）

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