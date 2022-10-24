 回應習近平獲第三任 美：對中態度不變 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

回應習近平獲第三任 美：對中態度不變

中國國家主席習近平獲得史無前例的第3任期，美國對此表示「留意」，並強調會維持溝通管道的暢通。外界不禁好奇，兩國領導人會否於11月二十國集團峰會上會面？

美國總統拜登與中國國家主席習近平的會晤安排行程引起外界討論。

美國總統拜登與中國國家主席習近平的會晤安排行程引起外界討論。

（德國之聲中文網）回應中共二十大後的最新進展，美國週一（10月24日）表示，中國領導人習近平打破慣例連任第3屆中共總書記，並不會改變美方對其立場，並強調保持雙方溝通渠道暢通的重要性。

路透社報導，國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行發布會上說，「我們確實注意到了中共二十大的結論」，但美方對中國態度將維持不變。

白宮重申拜登政府會持續「可靠地管理」（responsibly managing）與中國的競爭，並希望雙方在共同關切的領域上能進行合作。普萊斯說，這些「利益一致」的合作領域包括氣候變化、全球衛生、反毒及核武禁擴等。他強調：「這或許是我們擁有最重要的雙邊關係。」

拜習會晤消息

路透社指出，白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在一次單獨的簡報會上說，美國總統拜登和習近平以領導人身份已會面5次。 「維持對話很重要，我們會繼續努力保持（與中國）溝通渠道的暢通，這其中當然也包含了國家領導人層級的對話。」

今年11月，20國集團峰會（G20 Summit）將在印尼舉辦，外界好奇兩國領導人會否見面，皮埃爾表示無可奉告。

2022年7月美國國務卿布林肯出席在印尼舉行的20國集團外長會議。

2022年7月美國國務卿布林肯出席在印尼舉行的20國集團外長會議。

CNBC報導，自2020年1月起，習近平就沒有離開中國出訪其他國家。不過今年7月，在美國眾議院院長佩洛西拜訪台灣之後，拜登和習近平有透過電話討論20國集團峰會的會面安排。

《華爾街日報》8月也曾引述知情人士消息，表示中國官員正計畫安排習近平11月出訪東南亞，屆時將與拜登會面。

對此，北京智庫中國與全球化中心的創始人王輝耀（Wang Huiyao）向該報表示，如果習近平出席20國集團峰會，「這意味著中國將重啟與世界各國的互動。而恢復高層級的國際交流將推動商業界、學術界和其他領域之間的交流。」

美中衝突

中美關係於習近平任內急劇惡化，各國皆擔心世界前兩大經濟體的領導人可能會在台灣議題上發生衝突。週日（23日）習近平獲得前所未有的第三任期，更加鞏固了他的權力地位，被視為自毛澤東以來中國史上最強大的統治者。

同時，美國對中企的警戒心也日益升高。路透社24日報導，紐約檢察官起訴兩名中國公民，稱他們試圖阻撓一家中國電信巨擘的起訴案。

一位熟悉此事的知情人士指出，此案提及的中國電信巨擘就是華為，該公司因涉嫌間諜活動及技術竊盜，一直是美中爭端的導火線之一

紐約檢察官說，這起案件只不過是中國更大規模試圖從事非法行為的縮影，並宣佈在另外兩起案件中，共11人因涉嫌替中國政府從事間諜活動或恐嚇中國異見人士而遭到指控。

（路透社、CNBC、華爾街日報）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

相关内容

Chinese President Xi Jinping speaks at an event to introduce new members of the Politburo Standing Committee at the Great Hall of the People in Beijing, Sunday, Oct. 23, 2022. (AP Photo/Ng Han Guan)

德语媒体看中共二十大 24.10.2022

周日结束的中共二十大，也引起了德语媒体的广泛关注。习近平不出预料地开启了其第三个中共总书记任期，但温和派势力完全被排除于常委之外，仍引起不少的震动。德语媒体普遍认为，习近平意识形态色彩浓重的执政路线今后会得到进一步强化，西方世界应当为此做好准备。

Visitors holding a Communist Party flag pose for a photo near a sculpture of the Chinese Communist Party flag at the Museum of the Communist Party of China, in Beijing, Wednesday, Aug. 31, 2022. China says a key congress of the ruling Communist Party at which leader Xi Jinping is expected to be granted a third five-year term will open on Oct. 16. (AP Photo/Andy Wong)

客座評論：中共二十大在台灣的熱與冷 24.10.2022

中共二十大才落幕，台灣的媒體和智庫紛紛舉辦研討會，嘗試解讀中共中央總書記習近平對台灣有何意圖，但是一般民衆則是興趣缺缺。

***ACHTUNG: Nur zu nutzen für „Projekt C“ SPERRFRIST/Embargo 19.05, 6 Uhr!*** (220106) -- BEIJING, Jan. 6, 2022 (Xinhua) -- Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee, Chinese president and chairman of the Central Military Commission, delivers an important speech at a ceremony marking the 100th anniversary of the founding of the CPC in Beijing, capital of China, July 1, 2021. (Xinhua/Ju Peng)

英文媒体看二十大开幕：习近平将带领中国对抗西方 17.10.2022

在10月16日的中国二十大上，中共总书记习近平宣读二十大报告，除了总结过去几年的工作，也提到了对未来的目标。德国之声为读者整理了英美媒体对二十大开幕和习近平讲话的解读。

广告

媒体看中国

习近平治下，中国以及中国的对外形象都发生了根本性的变化

德语媒体看中共二十大

周日结束的中共二十大，也引起了德语媒体的广泛关注。习近平不出预料地开启了其第三个中共总书记任期，但温和派势力完全被排除于常委之外，仍引起不少的震动。  