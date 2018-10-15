 回怼特朗普？亚欧峰会力挺自由贸易   | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.10.2018

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时政风云

回怼特朗普？亚欧峰会力挺自由贸易  

欧盟和亚洲国家表达了齐心合作的意愿。在布鲁塞尔召开的亚欧峰会上，与会者赞同自由贸易、支持巴黎气候协议。这是针对美国总统特朗普发出的声音吗？

Belgien ASEM Treffen in Brüssel (Reuters/T. Melville)

资料图片：亚欧峰会代表合影，默克尔站在李克强与安倍晋三之间

（德国之声中文网）美国总统特朗普反对自由贸易、气候保护协定和国际条约之后，欧洲和亚洲现在尝试携手合作，共同维护传统的全球秩序。在布鲁塞尔举行的亚欧峰会上，逾50各国家明确地表示支持一个有规则的合作模式。

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2018年的亚欧峰会在比利时举行。峰会上，除了美国退群，中国在各地的「一带一路」会不会也踏上欧洲大陆，又再度成为话题。 (19.10.2018)

正参加IMF年会的美国财长姆努钦周六表示，美中两国之间的贸易纠纷并不会对全球经济造成威胁。他认为，对北京施压，促使其进一步开放市场，对全世界都有利。美国国家安全顾问博尔顿则说，中国从国际秩序中获利的时代已经过去了。 (13.10.2018)

德国总理默克尔表示："这场峰会表明，来自欧洲和亚洲的各个国家希望有一个有规则可循的贸易体系，并且承诺致力于多边主义……我们希望释放一个信号，全球各国希望制造双赢的格局。"欧委会主容克表示："我们相信，只有用多边体系才能够解决各种问题。"

来自中国、俄罗斯、澳大利亚、日本和多个亚洲国家的代表参加了这次峰会。这些亚欧国家占到了全球贸易总额的55%、全球人口的60%以及全球经济产出总量的65%。

这场峰会最主要的一个话题是：多边主义--也就是说在各大组织比如联合国或者世贸组织中各国之间的合作。没有人公开表示这是针对特朗普主张的"美国第一"政策，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼(Federica Mogherini)周四会议开幕时便强调："我们不会因为针对某人而组织一场会议。"

Belgien ASEM Treffen in Brüssel Donald Tusk, Li Keqiang und Claude Juncker (picture-alliance/AP Photo/B. Stansall)

李克强在亚欧峰会，与他握手的是欧洲理事会主席图斯克，另外一位是欧委会主席容克

不过峰会发表的最终联合声明却像是对特朗普过去数月提出的质疑发出的回应：与会者们支持联合国和世界贸易组织、立挺自由贸易，也支持巴黎气候协议以及与伊朗的核协议。

华盛顿是否收到了亚欧峰会释放的种种信号还不得而知。美国政府还没有做出任何表态。

这场峰会也给各个国家商讨问题、签订协议提供了平台。欧盟与越南签署了一项旨在解决非法砍伐现象的协议。欧盟也与新加坡签署了自贸协议。为期两天的会议上，莫盖里尼与柬埔寨和缅甸代表就两国侵犯人权行为进行了讨论。英国首相梅也抓住机会，尝试与中国、韩国和新加坡等国家的官员商讨英国脱欧后和这些国家的关系。

 

  

文木 / 任琛（德新社，美联社）

 

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