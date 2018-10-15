回怼特朗普？亚欧峰会力挺自由贸易  

（德国之声中文网）美国总统特朗普反对自由贸易、气候保护协定和国际条约之后，欧洲和亚洲现在尝试携手合作，共同维护传统的全球秩序。在布鲁塞尔举行的亚欧峰会上，逾50各国家明确地表示支持一个有规则的合作模式。

德国总理默克尔表示："这场峰会表明，来自欧洲和亚洲的各个国家希望有一个有规则可循的贸易体系，并且承诺致力于多边主义……我们希望释放一个信号，全球各国希望制造双赢的格局。"欧委会主容克表示："我们相信，只有用多边体系才能够解决各种问题。"

来自中国、俄罗斯、澳大利亚、日本和多个亚洲国家的代表参加了这次峰会。这些亚欧国家占到了全球贸易总额的55%、全球人口的60%以及全球经济产出总量的65%。

这场峰会最主要的一个话题是：多边主义--也就是说在各大组织比如联合国或者世贸组织中各国之间的合作。没有人公开表示这是针对特朗普主张的"美国第一"政策，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼(Federica Mogherini)周四会议开幕时便强调："我们不会因为针对某人而组织一场会议。"

不过峰会发表的最终联合声明却像是对特朗普过去数月提出的质疑发出的回应：与会者们支持联合国和世界贸易组织、立挺自由贸易，也支持巴黎气候协议以及与伊朗的核协议。

华盛顿是否收到了亚欧峰会释放的种种信号还不得而知。美国政府还没有做出任何表态。

这场峰会也给各个国家商讨问题、签订协议提供了平台。欧盟与越南签署了一项旨在解决非法砍伐现象的协议。欧盟也与新加坡签署了自贸协议。为期两天的会议上，莫盖里尼与柬埔寨和缅甸代表就两国侵犯人权行为进行了讨论。英国首相梅也抓住机会，尝试与中国、韩国和新加坡等国家的官员商讨英国脱欧后和这些国家的关系。

文木 / 任琛（德新社，美联社）