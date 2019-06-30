回归日的香港：阴云密布

（德国之声中文网）7月1日是香港主权移交22周年的日子。示威者一早就与警方发生了短暂冲突，展开对峙。气氛紧绷。路透社记者在街头随访了一些市民，询问他们对这个日子的看法。

"香港是我生长的地方。我需要表达我对中国的立场"，20岁的Kenneth Wah说。"过去几年人们变得更加积极主动了，因为他们看到和平的手段无法起到作用"，一位陈姓的24岁年轻人说。

对很多人来说，今年的七一游行是之前"反送中"抗议的延续。"我每年都来参加七一游行，不过这次我来就是因为逃犯条例"，59岁 的杨先生说。"这是我第一次参加七一游行。我来参加是因为林郑月娥不愿撤回修例"，一位姓刘的年轻人说。

陈姓年轻人还补充说："如果警方不是那么鲁莽，不会有这么多人上街。"不过也有人表示，因担心示威活动可能与警方爆发冲突，不会参加街头的游行。

7月1日早示威者与警察发生冲突

演艺明星现身“撑警”

伴随数周以来的抗议活动，香港民众对警方的不满升高。警方被指责在"反送中"抗议，特别是6月12日的安全力量清场行动中，过度使用胡椒喷雾、橡皮子弹等武器。

周日，香港多个团体举行了一场声势浩大的"撑警"集会，数万市民冒雨参加。人们打出"保法治，护安宁"、"支持警方严正执法"等标语，为警方和政府鸣不平。

这场集会得到了大陆媒体的关注，《环球时报》报道特别提到，梁家辉、谭咏麟、钟镇涛等在大陆曾红极一时的香港艺人也到场支持，并援引谭咏麟的话说，警察受此不公对待，长此下去"香港没得救"。

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一句"香港加油"颁奖直播急刹车

在台湾第30届金曲奖颁奖典礼上，一位颁奖人在发言力挺香港的"反送中"运动，在公众间引起反响，再次凸显文化与政治不可分割的交织。

据香港01报道，6月29日，金曲奖颁奖典礼上，台湾著名唱片公司"水晶唱片"创办人任将达作为颁奖嘉宾上台后，第一句话就是"香港加油"，引起现场一片欢呼。

后有网友在推特上发帖：包括哔哩哔哩等为中国观众提供直播服务的视频网站，在任将达话音未落时，立即中断了直播。

任将达在接下来的发言中，提到1989年柏林墙倒塌、六四天安门事件、郑南榕民主抗争，称赞得奖的黑名单工作室对自由、独立、多元的追求。"這一年世界很努力的走向更自由、民主的新秩序。但這片土地威權依舊，恃傲不退。"

今年金曲奖的特殊贡献奖颁给"黑名单工作室"。该乐队被认为在解严后台湾的"新台语歌运动"中扮演重要角色，并敢于讽刺时政。