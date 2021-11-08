回应远东遭罚 国台办：不允许「吃饭砸锅」

(德国之声中文网) 中国国台办周一 (11月22日)强调，「绝不允许支持『台独』、破坏两岸关系的人在大陆赚钱」。

发言人朱凤莲被问到，中国在上海和江苏等地查处台湾远东集团不法一事，与「惩戒『台独』顽固分子及其关联企业和金主」两件事有无关联？

她先指出，该集团「在上海、江苏、江西、湖北、四川等地的化纤纺织、水泥企业存在一系列违法违规行为，有关部门依据国家法律法规对其采取罚款、追缴税款、限期整改等措施，并收回该企业闲置建设用地。查处违法违规问题仍在继续。」

接着她话锋一转表示，「『台独』顽固分子谋『独』言行恶劣，严重破坏两岸关系，严重危害台海和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益。对他们及其关联企业和金主必须依法惩戒。｣

她一方面提到「欢迎支持广大台胞台企来大陆投资发展」，另一方面警告中国「绝不允许支持『台独』、破坏两岸关系的人在大陆赚钱，干『吃饭砸锅』的事。

远东新世纪在22日下午发表声明说：「本公司于大陆经营化纤纺织事业多年均依各项规定营运。今年第二季接受执法部门业务及职能检查，发现在环保、消防安全、设备及税务工商等领域，发现若干不完全符合规定之情形，要求限期改善。相关罚款金额合计人民币3,650万元。」

远东集团政治捐献遭锁定？

根据台湾《信传媒》，远东集团是2020年总统立委大选中有申报政治献金6800万元，为全台最高。《财讯》报导，远东集团100万元的有关捐款高达38笔，30名候选人接受董事长徐旭东捐款，其中11人是国民党，「捐绿大于蓝」。

报道提到，2016年总统和立委选举中，远东、裕隆、台泥、润泰、仰德等集团捐款大多「捐蓝大于绿」，而根据《天下杂志》统计，台湾50大集团中，30个集团曾投入立委政治献金，金额最多的就是徐旭东领军的远东集团。

(综合报道)

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