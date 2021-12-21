回应蔡英文新年谈话 国台办：勿走“台独”绝路

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文周六（1月1日）上午发表新年谈话，其中提到会"坚守主权、坚持自由民主的价值，捍卫领土主权与国家安全，维持印太地区的和平稳定"。她特别提及会继续关注香港情势，强调"追求民主自由不是犯罪"，台湾挺香港的立场不会改变。

在谈及两岸关系时，蔡英文表示："这些年来，我们持续呼吁对岸不要剥夺香港的民主与人权，也严正抗议针对我方的军事侵扰及外交打压。对岸的这些行为，都无助于维持区域的和平稳定。"

她提醒北京当局不要误判情势，更要防止内部"军事冒进主义"的扩张。"军事绝对不是解决两岸分歧的选项。军事冲突将冲击经济稳定。各自努力照顾好人民的生活，安定社会民心，两岸才会有空间和氛围，以和平的方式，共同面对问题、共同寻求解方。"

陆委会：和平对等推进两岸互动

中国国家主席习近平则在周五晚间发表新年贺词，有关两岸关系的部分仅有一句"实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿"。他也提到，"祖国一直牵挂着香港、澳门的繁荣稳定。只有和衷共济、共同努力，'一国两制'才能行稳致远。"

对此，台湾陆委会发表书面回应称，北京当局面对当前全球情势及其内外部的复杂挑战，应该优先改善其人民民生经济及人权自由问题，并回应国际社会对其遵循国际规则秩序的要求，更应调整其胁迫恫吓台湾的顽固思维与手段。

陆委会还重申台湾的两岸政策始终一贯，"不挑衅、不冒进，致力维护台湾及区域和平稳定，坚定捍卫国家主权及民主自由"。回应中再次呼吁习近平在"和平、对等、民主、对话"下推动两岸互动，并强调总统蔡英文提出的"四个坚持"是坚定不移的底线。

国台办："四个坚持"包藏祸心

针对蔡英文的元旦谈话及陆委会的回应，中国国台办发言人朱凤莲表示，当前台海局势紧张严峻，根源是民进党当局拒不承认"九二共识"，肆意谋"独"挑衅，勾连外部势力对抗大陆，图谋改变两岸同属一个中国的事实。

"他们一再声称'不挑衅'，实际上为谋取政治私利而不断制造谎言、升高敌意、贩卖仇恨。所谓'四个坚持'，包藏分裂国家的祸心。走'台独'绝路，只会将台湾推入深渊，给广大台湾同胞带来深重灾难。"

朱凤莲还警告，如果“台独”分裂势力继续挑衅逼迫，甚至突破红线，"我们将不得不采取断然措施"。

而就在新年伊始，中国解放军军机再度进入台湾防空识别区。根据台湾国防部周六发布的西南空域空情动态，今年1月1日有1架运-8反潜机自台湾海峡中线以南空域，进入台湾防空识别区西南空域深处，再依循相似路线飞返。台湾空军派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离，并以防空飞弹追监。

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