 回应蔡英文新年谈话 国台办：勿走“台独”绝路 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

回应蔡英文新年谈话 国台办：勿走“台独”绝路

台湾总统蔡英文发表新年谈话时，呼吁对岸不要误判情势，军事绝非解决两岸分歧的选项。陆委会则再次强调“四个坚持”，以和平对等推进两岸互动。国台办回应称，走‘台独’绝路，只会将台湾推入深渊。

Taiwan - Tsai Ing-wen

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文周六（1月1日）上午发表新年谈话，其中提到会"坚守主权、坚持自由民主的价值，捍卫领土主权与国家安全，维持印太地区的和平稳定"。她特别提及会继续关注香港情势，强调"追求民主自由不是犯罪"，台湾挺香港的立场不会改变。

在谈及两岸关系时，蔡英文表示："这些年来，我们持续呼吁对岸不要剥夺香港的民主与人权，也严正抗议针对我方的军事侵扰及外交打压。对岸的这些行为，都无助于维持区域的和平稳定。"

她提醒北京当局不要误判情势，更要防止内部"军事冒进主义"的扩张。"军事绝对不是解决两岸分歧的选项。军事冲突将冲击经济稳定。各自努力照顾好人民的生活，安定社会民心，两岸才会有空间和氛围，以和平的方式，共同面对问题、共同寻求解方。"

陆委会：和平对等推进两岸互动

China - Neujahresansprache Xi Jinpin

中国国家主席习近平: "实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿"。

中国国家主席习近平则在周五晚间发表新年贺词，有关两岸关系的部分仅有一句"实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿"。他也提到，"祖国一直牵挂着香港、澳门的繁荣稳定。只有和衷共济、共同努力，'一国两制'才能行稳致远。"

对此，台湾陆委会发表书面回应称，北京当局面对当前全球情势及其内外部的复杂挑战，应该优先改善其人民民生经济及人权自由问题，并回应国际社会对其遵循国际规则秩序的要求，更应调整其胁迫恫吓台湾的顽固思维与手段。

陆委会还重申台湾的两岸政策始终一贯，"不挑衅、不冒进，致力维护台湾及区域和平稳定，坚定捍卫国家主权及民主自由"。回应中再次呼吁习近平在"和平、对等、民主、对话"下推动两岸互动，并强调总统蔡英文提出的"四个坚持"是坚定不移的底线。

国台办："四个坚持"包藏祸心

针对蔡英文的元旦谈话及陆委会的回应，中国国台办发言人朱凤莲表示，当前台海局势紧张严峻，根源是民进党当局拒不承认"九二共识"，肆意谋"独"挑衅，勾连外部势力对抗大陆，图谋改变两岸同属一个中国的事实。

China Peking PK Zhu Fenglian Sprecherin Büro für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrates

国台办发言人朱凤莲警告，如果"台独"势力继续挑衅逼迫，甚至突破红线，"我们将不得不采取断然措施"

"他们一再声称'不挑衅'，实际上为谋取政治私利而不断制造谎言、升高敌意、贩卖仇恨。所谓'四个坚持'，包藏分裂国家的祸心。走'台独'绝路，只会将台湾推入深渊，给广大台湾同胞带来深重灾难。"

朱凤莲还警告，如果“台独”分裂势力继续挑衅逼迫，甚至突破红线，"我们将不得不采取断然措施"。

而就在新年伊始，中国解放军军机再度进入台湾防空识别区。根据台湾国防部周六发布的西南空域空情动态，今年1月1日有1架运-8反潜机自台湾海峡中线以南空域，进入台湾防空识别区西南空域深处，再依循相似路线飞返。台湾空军派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离，并以防空飞弹追监。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

国台办发言人：“明年台海局势会进一步複雜严峻”

中国大陆国台办发言人在周三举办的新闻例会上表示，“明年台海局势会进一步複雜严峻”。他表示，不排除大陆与“民进党当局谋独挑衅”和“外部势力插手干预”的斗争“可能更尖锐、更激烈”。  

台湾国防部：中国以灰色战术 动摇台湾民心士气

台湾国防部周二在一份最新的评估报告中称，中国军队有能力封锁台湾的重要机场和港口，从而对台湾构成了“严重”的军事威胁。一段时间以来，中国军机频繁进入台湾的防空识别区，台海局势日趋紧张。  

国台办公布「台独」惩戒 国民两党齐反对

中国国台办週五点名台湾外交部长吴钊燮、立法院长游锡堃和行政院长苏贞昌为「台独顽固分子」，将採取一切必要措施予以严惩并依法终身追责。对此，他们做出了什么回应？  

两岸开战假信息：为何中国谣传将武统台湾？

两岸局势紧张之际，台海即将开战的谣言在中国甚嚣尘上，虽然中国官媒做出澄清，但讨论仍然持续。学者向德国之声解释，为何中国民众会「过度解读」？  

相关内容

FILE - In this Oct. 10, 2021, file photo, Taiwanese soldiers salute during National Day celebrations in front of the Presidential Building in Taipei, Taiwan. After sending a record number of military aircraft to harass Taiwan over China’s National Day holiday weekend, Beijing has toned down the sabre rattling but tensions remain high, with the rhetoric and reasoning behind the exercises unchanged. (AP Photo/Chiang Ying-ying, File)

英媒：中国间谍渗透台湾军方 蔡英文保安也在內 21.12.2021

路透社引用台湾官方文件发布调查报导称，中国间谍以现金、礼物收买退役军官，涉及层面已遍及包括高阶将领在内的军方各级别。这会影响紧密的美台关系吗？

10.04.2020 April 10, 2020, Sanya, Hainan, China: FILE--Chinese-American singer-songwriter and actor Wang Leehom arrives on the red carpet for the closing ceremony of the first Hainan International Film Festival in Sanya city, south China's Hainan province, 16 December 2018. *** Local Caption *** fachaoshi (Credit Image: Â© ChinaImages via ZUMA Press

王力宏事件：两岸网民同仇敌忾 北京评「立艺先立德」 20.12.2021

台湾艺人王力宏近日遭前妻爆料招妓等丑闻，不仅引起全球华语圈的关注，更难得地促使两岸网民同仇敌忾，且同时关注婚姻中的女性权益议题。中国官方则谴责失德艺人之举，也呼应了中国加大整治演艺圈风气的趋势。

links Taiwanese President Tsai Ing-wen attends a news conference to announce the new Presidential Office secretary-general in Taipei, Taiwan April 11, 2018. REUTERS/Tyrone Siu rechts (180421) -- BEIJING, April 21, 2018 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee, chairman of the Central Military Commission, and head of the Central Cyberspace Affairs Commission, speaks at a national conference on the work of cybersecurity and informatization held from April 20 to 21 in Beijing, capital of China. (Xinhua/Li Tao) (mp) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

客座评论：习近平为什么对蔡英文的“两国论”静默 20.10.2021

蔡英文“双十讲话”抛出“坚持中华人民共和国和中华民国互不隶属”的言论后，北京的反应和1999年李登辉提出“特殊两国论”后大为不同。北京的静默是不是山雨欲来前的诡异表现？

广告

媒体看中国

Deutschland Berlin | Annalena Baerbock, Außenministerin zu Afghanistan

德语媒体：贝尔博克尚缺外交手腕

新上任的德国外长贝尔博克力推价值观外交、和默克尔对华政策划清界限，还在欧盟形成共同立场之前抢先宣布不去北京冬奥，这一系列做法引发了主流德语报刊的批评。《新苏黎世报》呼吁德国外交部重回实用主义，《南德意志报》则指责她破坏了欧盟共同外交。  