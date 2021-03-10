 回应美韩军演 朝鲜要华盛顿小心「睡不安稳」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.03.2021

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时政风云

回应美韩军演 朝鲜要华盛顿小心「睡不安稳」

在拜登1月就职前不久，金正恩谴责美国是朝鲜「最主要的敌人」，还在阅兵式上公布了一枚新的潜射弹道导弹。现在朝鲜正式对美国新政府喊话。

Kim Yo Jong Nordkorea

韩国媒体1月报道，南韩统一部高官分析金与正虽然表面被降职，但实际影响力未减，仍主导朝鲜外交政策。

DW.COM

踏上亚洲访问行程的美国国防部长奥斯丁表示，此次访问是为促进与美国盟友的军事合作，打造对中国的“可信威慑”。

正值今春联合演习揭幕，韩美双方通报达成驻韩美军经费分摊协议。前美国总统特朗普曾在此问题上向首尔政府施加巨大压力。

国际原子能机构1日发布报告，称朝鲜的一些核设施仍继续运行。此消息立即引起美国担忧。华府称，朝鲜此举可能是为了引起华府注意，并藉此要求美国减轻对朝鲜的制裁。

据英国广播公司日前（2月21日）报道，两年前，河内峰会后，美国前总统特朗普曾向朝鲜领导人金正恩提供乘坐总统专机“空军一号”回平壤的机会，但遭拒绝。

(德国之声中文网) 跟据朝鲜官媒，在美国新任国务卿和国防部长访问东京和首尔之际，朝鲜领导人金正恩颇具影响力的妹妹、劳动党中央委员会副部长金与正周二(3月16日)抨击了美国和韩国。

她说：「如果(美国)想在未来4年睡得安稳，最好不要从一开始就背道而行。」

平壤官方的《劳动新闻》16日刊登了金与正的声明，「给使劲在大洋彼岸散播烟硝味的美国新政府忠告」，回应美韩联合军演。

这是在拜登上任4个多月后，拥有核武器的朝鲜首次明确提到华盛顿的新政府。

首尔和华盛顿是条约盟友，美国在韩国驻扎了约2.85万名士兵，以抵御朝鲜威胁。两国上周开始的联合军演将持续到周四，因为疫情的关系以及当地局势，本次演习缩小规模，包括指挥所演习和电脑模拟，但不涉及实地训练。

朝鲜朝鲜经常把美韩的定期演习称为入侵预演，并以导弹试验作为回应。金与正在声明中说：「韩国政府又一次选择了『战争的三月』，『危机的三月』，而不是在全体人民面前选择『温暖的三月』。」

她还说：「如果韩国政府听从主人的任何指示，３年前的温暖春天就回不来了。」她还威胁说，如果首尔采取「更加挑衅的行动」，将取消南北军事协议。

美国国务院副发言人波特 (Jalina Porter)周一告诉记者，华盛顿从2月中旬开始，就试图通过包括纽约在内的多个渠道与平壤进行接触，不过「到目前为止，我们还没有收到平壤的任何回应」。

因为平壤和华盛顿没有保持外交关系，两国只能以「纽约渠道」，朝鲜驻联合国代表团做正式联系。

就在这个同时，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）和美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周一抵达日本。两人将与东京和首尔就美国新政府对朝鲜政策进行磋商，并寻求团结亚洲主要盟友，以共同对抗中国的影响。

两人与日本首相菅义伟和官员会谈后，周三继续前往首尔，之后奥斯汀会前往印度，而布林肯则返回美国，与中国官员举行会谈。

观看视频 00:49

朝鲜党庆阅兵 新导弹首次亮相

邹宗翰/杨威廉 (法新社、美联社)

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