回应美韩军演 朝鲜要华盛顿小心「睡不安稳」

(德国之声中文网) 跟据朝鲜官媒，在美国新任国务卿和国防部长访问东京和首尔之际，朝鲜领导人金正恩颇具影响力的妹妹、劳动党中央委员会副部长金与正周二(3月16日)抨击了美国和韩国。

她说：「如果(美国)想在未来4年睡得安稳，最好不要从一开始就背道而行。」

平壤官方的《劳动新闻》16日刊登了金与正的声明，「给使劲在大洋彼岸散播烟硝味的美国新政府忠告」，回应美韩联合军演。

这是在拜登上任4个多月后，拥有核武器的朝鲜首次明确提到华盛顿的新政府。

首尔和华盛顿是条约盟友，美国在韩国驻扎了约2.85万名士兵，以抵御朝鲜威胁。两国上周开始的联合军演将持续到周四，因为疫情的关系以及当地局势，本次演习缩小规模，包括指挥所演习和电脑模拟，但不涉及实地训练。

朝鲜朝鲜经常把美韩的定期演习称为入侵预演，并以导弹试验作为回应。金与正在声明中说：「韩国政府又一次选择了『战争的三月』，『危机的三月』，而不是在全体人民面前选择『温暖的三月』。」

她还说：「如果韩国政府听从主人的任何指示，３年前的温暖春天就回不来了。」她还威胁说，如果首尔采取「更加挑衅的行动」，将取消南北军事协议。

美国国务院副发言人波特 (Jalina Porter)周一告诉记者，华盛顿从2月中旬开始，就试图通过包括纽约在内的多个渠道与平壤进行接触，不过「到目前为止，我们还没有收到平壤的任何回应」。

因为平壤和华盛顿没有保持外交关系，两国只能以「纽约渠道」，朝鲜驻联合国代表团做正式联系。

就在这个同时，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）和美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周一抵达日本。两人将与东京和首尔就美国新政府对朝鲜政策进行磋商，并寻求团结亚洲主要盟友，以共同对抗中国的影响。

两人与日本首相菅义伟和官员会谈后，周三继续前往首尔，之后奥斯汀会前往印度，而布林肯则返回美国，与中国官员举行会谈。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、美联社)

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