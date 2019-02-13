回应美方要求？中国将芬太尼列入管制清单

2019年4月1日，中方宣布，正式将“芬太尼类物质”按类纳入毒品管制范畴。就此中美双方争执已久的中国产芬太尼大量流入美国市场造成毒品泛滥的问题，将有望得到控制。
（德国之声中文网）中美贸易争端中，中国再次作出让步举动。周一北京宣布，五月起，危险毒品芬太尼将被列入管制物品清单。中国是全球最大的芬太尼生产国。这一强力麻醉药品本属于止痛药物，但在美国已逐步发展成因过量摄入导致死亡最多的毒品。
中国国家禁毒委员会副主任刘跃进在北京表示，美方提出的有关芬太尼的问题目前都已得到解决。中国国家主席习近平去年12月同美国总统特朗普会晤时承诺，芬太尼将被列入违禁物品。中美双方有关贸易争端的对话本周将在华盛顿继续举行。
芬太尼是一种强效阿片类镇痛药，其分子结构与吗啡类似，但镇痛作用却比吗啡强80至100倍，四分之一克就足以致人于死命。据统计，2017年美国有28000人因过量摄入芬太尼而致死的案例，其中包括著名歌手Prince，他死于2016年4月，当时只有57岁。摇滚歌手汤姆·佩蒂（Tom Petty ）也因过量摄入芬太尼死于2017年10月。
迄今为止，美国人一直可以轻而易举地从中国买到芬太尼。美国国会的一份报告指出，美国人可以在因特网下订单，通过信用卡付款，然后就可以收到快递送来的芬太尼。中国制造商经常变更芬太尼类产品的名称。一种产品被政府禁止后，制造商只需略微改变配方，就可以将"换汤不换药"的芬太尼再次推向市场。
瑞典驻华大使馆官员斯蒂凡·托塞尔（Stefan Thorsell）称，中方周一宣布的新举措"非常重要"，因为瑞典也深受芬太尼之害。
达扬/苗子（法新社）
《世界报》周二关注到中国毒品在美国的"畅销"，尤其是中国"制毒师"的合成毒品在美国大行其道。文章指出，中国推动的新丝绸之路或会成为毒贩们的运输路线。《南德意志报》则将目光投向法国的华人处境。 (29.03.2017)
即将访华的美国总统特朗普不久前表示，将与中国领导人习近平讨论来自中国的阿片类药物问题。不过公安部禁毒局副局长魏晓军本周五回应称，没有足够证据显示美国国内销售的多数此类药物来自中国。 (27.10.2017)