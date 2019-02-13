回应美方要求？中国将芬太尼列入管制清单

（德国之声中文网）中美贸易争端中，中国再次作出让步举动。周一北京宣布，五月起，危险毒品芬太尼将被列入管制物品清单。中国是全球最大的芬太尼生产国。这一强力麻醉药品本属于止痛药物，但在美国已逐步发展成因过量摄入导致死亡最多的毒品。

中国国家禁毒委员会副主任刘跃进在北京表示，美方提出的有关芬太尼的问题目前都已得到解决。中国国家主席习近平去年12月同美国总统特朗普会晤时承诺，芬太尼将被列入违禁物品。中美双方有关贸易争端的对话本周将在华盛顿继续举行。

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芬太尼是一种强效阿片类镇痛药，其分子结构与吗啡类似，但镇痛作用却比吗啡强80至100倍，四分之一克就足以致人于死命。据统计，2017年美国有28000人因过量摄入芬太尼而致死的案例，其中包括著名歌手Prince，他死于2016年4月，当时只有57岁。摇滚歌手汤姆·佩蒂（Tom Petty ）也因过量摄入芬太尼死于2017年10月。

迄今为止，美国人一直可以轻而易举地从中国买到芬太尼。美国国会的一份报告指出，美国人可以在因特网下订单，通过信用卡付款，然后就可以收到快递送来的芬太尼。中国制造商经常变更芬太尼类产品的名称。一种产品被政府禁止后，制造商只需略微改变配方，就可以将"换汤不换药"的芬太尼再次推向市场。

瑞典驻华大使馆官员斯蒂凡·托塞尔（Stefan Thorsell）称，中方周一宣布的新举措"非常重要"，因为瑞典也深受芬太尼之害。

达扬/苗子（法新社）